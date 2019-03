Czasopismo „Nasze Inspiracje” 1/2019

Od Wydawnictwa „Koinonia”: Wiosenny numer „Naszych Inspiracji” jest wydaniem specjalnym. W grudniu ubiegłego roku pożegnaliśmy niezwykłą kobietę, która była pomysłodawczynią, założycielem i Redaktor Naczelną tego wyjątkowego czasopisma – Alinę Wieję. To wydanie jest uhonorowaniem życia Aliny, jej dokonań i przekazu błogosławieństwa. Poprzez to pragniemy oddać chwałę Jedynemu Bogu, który jest dobry i wierny – czego na przestrzeni lat mogliśmy być świadkami.

Polecamy artykuły o tym, jak niesamowitą inspiracją dla wielu była Alina na co dzień i we wszystkim, co robiła. Pośród wspomnień i wyrazów uznania znajdziemy również wybrane artykuły Aliny, które na przestrzeni lat ukazały się na łamach „Naszych Inspiracji” i są dzisiaj równie aktualne. Płynie z nich zachęta oraz przypomnienie, że Pan Bóg jest zawsze ten sam, a Jego łaska trwa na wieki.

Dane techniczne:

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia