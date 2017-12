Czarny Humor czyli o kościele na wesoło

Książka na podstawie audiobooka – „Czarny Humor” autorstwa ks. Piotra Pawlukiewicza oraz ks. Bogusława Kowalskiego.

„Czarny humor” to zbiór anegdot, żartów i zabawnych historii z życia księży, parafii, z wizyt duszpasterskich, ślubów, pogrzebów i wszelkich „kościelno-parafialnych” okoliczności, w których nie trudno o komiczne wpadki.

Bądźmy poważni… i pośmiejmy się z siebie :)

ks. Piotr Pawlukiewicz

To żywy dowód, że Kościół tworzą normalni ludzi, którym śmieszne sytuacje, gafy i przejęzyczenia zdarzają się bardzo często. I wbrew opinii wielu, okazuje się, że poczucie humoru i dystans do siebie w Kościele są równie ważne jak modlitwa czy pracowitość.

Najciekawsze tego typu historie specjalnie dla Ciebie opowiedzieli: legenda polskiego kaznodziejstwa – ks. Piotr Pawlukiewicz i jego serdeczny przyjaciel – ks. Bogusław Kowalski.

Książka jest zbiorem najciekawszych anegdot z kultowych nagrań z serii „Czarny humor”, uzupełnionym o nowe, niepublikowane wcześniej historie.

Fragmenty

BK

: Pamiętam moją pierwszą gafę…

To było w czasach szkolnych. Uczyłem się fizyki wyłącznie dla mojej młodej nauczycielki, pani Iwonki. Ja miałem wtedy trzynaście lat, ona – dwadzieścia cztery. Trochę się w niej podkochiwałem. Fizykę mieliśmy po zajęciach wychowania fizycznego, więc wszyscy spoceni, ręce niezbyt czyste…

Pewnego dnia pani Iwonka miała temat o cieple. I mówi:

– Proszę złożyć ręce, z całej siły zacisnąć i mocno trzeć.

Mocno! Co czujecie, drogie dzieci?

Ja chciałem błysnąć.

– No, co tam, Boguś? – zapytała.

– Jak się brud wałkuje – odparłem.

No i tym sposobem wszedłem oficjalnie na drogę wielkich gaf. Potem w kapłaństwie popełniłem ich mnóstwo.

A mój proboszcz też kiedyś w czasie kazania wypalił:

– Bracia i siostry! Kiedyś odwiedziłem kogoś po kolędzie, smutny widok: pijana synowa rzuca się teściowej na szyję i ją całuje. Jakie to smutne – ile wódki trzeba wypić, żeby teściową ucałować.

Wydawca: RTCK

SPIS TREŚCI

ZAMIAST WSTĘPU

„PAJAC ZE MNIE, ALE BÓG MNIE KOCHA”

CZYLI PO CO CZŁOWIEKOWI POCZUCIE HUMORU | 11

„AMALGAMAT POPROSZĘ”

CZYLI ROZRADUJ SIĘ! | 25

„WYSKAKUJEMY, KSIĘŻULKU Z KASY”

CZYLI NIECO NA MARGINESIE… | 31

„WAS TO JUŻ PAN BÓG ZABIERZE”

CZYLI GAFY I WPADKI | 49

. „JAK SIĘ MODLI, TO SIĘ NIE PRZESZKADZA”

CZYLI SŁÓW KILKA O DZIECIACH W KOŚCIELE | 77

„ŻONA ODMÓWI…”

CZYLI OD ŚLUBU DO TEŚCIOWEJ | 93

„CZY TA OWCA SIĘ ZNALAZŁA”

CZYLI ŻARTY SEMINARYJNE | 109

„KTO LEJCE TRZYMA”

CZYLI WESOŁE JEST ŻYCIE… | 121

ZAKOŃCZENIE | 151