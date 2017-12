Czad: odrzucony, prześladowany z powodu wiary

„Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, ” – te słowa z 2 Listu Koryntian 4 mogły pochodzić od Adama, 32-letniego chrześcijanina z Darfuru w Sudanie. Dorastając jako muzułmanin uciekł wraz z rodziną do południowego Sudanu, a później samotnie do Czadu. We wrześniu 2016 roku Adam stał się chrześcijaninem i doświadczył odrzucenia, nienawiści i prześladowań, ale także troski innych chrześcijan.

„Niewierny i zdrajca”

Adam przez kilka lat studiował medycynę i zdołał założyć aptekę w obozie dla uchodźców. Ale kiedy jego zwrot ku wierze chrześcijańskiej stał się ogólnie znanym faktem, doświadczył wielkiego odrzucenia. W styczniu 2017 r. ktoś podpalił jego lokal – jego kilkuletnią pracę zniszczyły płomienie. Wkrótce potem został wypędzony z obozu. Adam wynajął mały pokój, ale kiedy jego właściciel dowiedział się o jego wierze, musiał się wyprowadzić. W tym trudnym dla mężczyzny czasie trwała przy nim jego narzeczona, która była jeszcze muzułmanką. Jednak jej rodzina była tak zła, że pobiła młodą kobietę i zmusiła ją do zerwania związku z „niewiernym i zdrajcą”.

Wsparcie innych chrześcijan

Adam otrzymuje wsparcie od wspólnoty chrześcijańskiej, w której odnalazł wiarę i która zorganizowała dla niego zakwaterowanie. Tutaj znajduje wsparcie. Pamięta: „Mój pastor powiedział mi, że jeśli zostanę chrześcijaninem, to doświadczę poważnych prześladowań”. Z pomocą Open Doors Adamowi udało się ponownie zakupić różne leki, ale znalezienie właściwej lokalizacji jest dużym wyzwaniem. Nikt nie chce wynająć lokum komuś, kto zostawił islam dla chrześcijaństwa.

Jako uchodźca, Adam ma bardzo ograniczoną swobodę przemieszczania się. Oprócz kontaktów z innymi chrześcijanami, żyje w izolacji, a każdy jego krok jest obserwowany z podejrzliwością.

Adam prosi nas o modlitwę za niego:

„…. aby Bóg chronił mnie i dawał mi siłę do wszystkich wyzwań w moim życia”.

„aby Bóg umacniał moją wiarę i innych chrześcijan w obozie”.

„aby Bóg otwierał serca moich prześladowców na Ewangelię”.

Za Open Doors