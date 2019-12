Czad: Mimo, że stracił wszystko, co miał, zaufał Jezusowi

„Odkryłem kilka wersetów, które całkowicie kontrastowały z tym, co wiedziałem o islamie. Za każdym razem, gdy prosiłem imamów o wyjaśnienia, ich odpowiedzi mnie nie zadawalały”. W grudniu 2017 roku, kiedy Moussa (32) jeszcze mieszkał z rodzicami, z żoną Mariam (25) i dwójką dzieci, przyjaciel podarował mu Nowy Testament. Ten drobny gest zmienił życie całej rodziny.

Wypędzony z domu i okradziony

Przyjaciel opowiedział Moussie Ewangelię i podarował mu Nowy Testament. Moussa zaczął intensywnie studiować Słowo Boże i zrozumiał, że żył w niewiedzy i że prawdę można znaleźć w Biblii. Jeszcze zanim podjął decyzję o zmianie wiary, zaczęły się prześladowania. Rodzice nie akceptowali otwartości i zainteresowania, jakie Moussa okazywał Ewangelii, a także wielokrotnie wyrażanych przez niego wątpliwości co do islamu. Nie chcieli dłużej tego tolerować pod swoim dachem i kazali mu opuścić dom. „Wyszedłem jedynie w tym, co miałem na sobie”, wspomina Moussa. Rodzice Mariam nie wahali się długo i zabrali Mariam i dzieci do jej najstarszego brata, który mieszkał w innej wiosce. Moussa stracił nie tylko rodzinę. Kiedy jego krewni zabrali mu zapasy żywności i motocykl, którego potrzebował do prowadzenia małego biznesu, stracił także środki utrzymania.

Ciekawość Mariam i odważna decyzja

W swojej desperacji Moussa szukał pomocy w kościele. Tam został przyjęty i usłyszał, jak stać się naśladowcą Jezusa. Dopiero teraz podjął świadomą decyzję, by powierzyć swoje życie Chrystusowi. Członkowie kościoła zebrali trochę pieniędzy, wynajęli pokój dla Moussy i zapewnili mu to, czego potrzebował do życia. Ale nawet tam znaleźli go krewni, włamali się do jego pokoju i zniszczyli wszystkie jego rzeczy. Chrześcijanie znaleźli dla niego inne miejsce.

Tymczasem Mariam coraz bardziej interesowała się nową wiarą męża. Niedługo po przymusowej separacji dała mu do zrozumienia, że chce dowiedzieć się więcej o wierze w Jezusa Chrystusa. Kiedy brat nakrył ją na potajemnym czytaniu Biblii, uderzył ją tak mocno, że złamał jej rękę.

Mariam postanowiła wrócić do męża. Dzięki niewielkiej pożyczce z Open Doors, Moussa mógł otworzyć mały sklep przed domem. Ale z powodu ciągłego nękania przez rodzinę i innych trudności, pod koniec 2018 roku Moussa przeniósł się do stolicy kraju, Ndżameny. Niedługo później dołączyła do niego Mariam. Mariam była w ciąży, ale dwa miesiące temu poroniła. Prosimy, módlcie się za Moussę i jego rodzinę, którego życie tak dramatycznie się zmieniło, kiedy oddał życie Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy, módl się za Moussę i jego rodzinę!

Dziękuj za niezłomną wiarę Moussy i Mariam.

Módl się, aby Jezus pocieszył Mariam i Moussę z powodu utraty nienarodzonego dziecka.

Módl się również za ich krewnych, aby Duch Święty dotknął ich serc i otworzył im oczy na Ewangelię.

