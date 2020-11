Cytadela Dawida w renowacji. Archeolodzy odkrywają fragmenty przeszłości Jerozolimy

Jerozolima, Izrael. Jednym z najbardziej kultowych miejsc Jerozolimy jest Cytadela Dawida u wejścia do Starego Miasta. Ta starożytna twierdza właśnie przechodzi pierwszy od setek lat przegląd.

Wyjątkowa okazja zbadania twierdzy – „To miejsce ożywa”

„Dla archeologów to rzadka i wyjątkowa okazja, ponieważ mamy wiele pytań w związku z cytadelą, archeologicznych pytań, historycznych pytań, a nie codziennie jest szansa na zbadanie symbolu Jerozolimy” – powiedział CBN News Amit Re’em, naczelny archeolog w Jerozolimie. „Muzeum Cytadeli Dawida, sama twierdza, to symbol. To walka Jerozolimy”.

Re’em nadzoruje ten obszerny projekt. „Nagle kamienie zaczynają mówić” – powiedział. „Robimy prace wykopaliskowe, odkrywamy ukryte korytarze, starożytne mury, starożytne fortyfikacje. To miejsce ożywa”.

Odnowa Muzeum, wzbogacone o galerie historii Jerozolimy

Z powodu pandemii koronawirusa, w Izraelu nie pojawili się praktycznie żadni turyści, co dało ekspertom wyjątkową okazję do konserwacji i renowacji obiektu.

„Odnowienie muzeum dla przyszłych gości to ogromy projekt” – powiedziała dyrektorka Muzeum Cytadeli Dawida, Eilat Lieber. „Oczywiście, mówimy o siedmiu nowych galeriach, które opowiadają historię Jerozolimy, ale to nie wszystko”.

Lieber oczekuje dnia, w którym będzie mogła przywitać turystów w odnowionym obiekcie. Ostatni poważny projekt budowlany na terenie twierdzy sięga wstecz do czasów Sulejmana Wspaniałego panującego w XVI wieku n. e., który odbudował mury Starego Miasta i samą fortyfikację. Cytadela Dawida jest jak czasomierz Jerozolimy.

„Można zobaczyć warstwę na warstwie i zrozumieć piękno dowodów, archeologii i historii razem wziętych, kombinacja jest naprawdę wyjątkowa” – powiedziała Lieber.

Historyczne miejsca, ukryty korytarz i skarby twierdzy

Re’em mówi, że wizyta w twierdzy jest konieczna dla poznania historii Jerozolimy. On i pracujący na miejscu zespół archeologów odkryli już relikty przeszłości, w tym pochodzącą sprzed tysiąca lat prywatną toaletę, z której prawdopodobnie korzystał dowódca twierdzy.

Projekt renowacji prowadzi do odkrywania skarbów i tajemnic starożytnej Jerozolimy. Ukryty korytarz mógł służyć krzyżowcom do ucieczki z twierdzy.

„Zawsze, gdy tu jestem, wyobrażam sobie, że w czasie kłopotów wszyscy rycerze – wszyscy rycerze krzyżowców, rycerze muzułmańscy – uciekali tym ciemnym tunelem, wychodząc na powierzchnię za miastem” – powiedział Re’em.

W twierdzy znajduje się też miejsce zwane Kishle, w którym, jak wielu obecnie uważa, Jezus został przyprowadzony przed króla Heroda.

„I być może, tylko być może, do skazania Chrystusa doszło właśnie tutaj”

„Jeśli zajrzymy do starożytnych źródeł chrześcijańskich z V i VI wieku po Chrystusie, zobaczymy opisaną drogę cierpienia, począwszy od góry Syjon, zmierzającą mniej więcej w bezpośrednim dostępie w kierunku północy, w kierunku Bazyliki Grobu Świętego, to znaczy mijając dzisiaj obszar twierdzy i obszar pałacu Heroda” – wyjaśnił Re’em. „Po drodze opisano pretorium, miejsce skazania. W starożytnych czasach chrześcijańskich, ludzie widzieli miejsce pretorium prawdopodobnie w okolicy góry Syjon, lub dzisiaj w Dzielnicy Żydowskiej, Dzielnicy Ormiańskiej, w Pałacu Heroda”.

„Naturalnie można przypuszczać, że gdy Poncjusz Piłat przyjechał do Jerozolimy, gdzie zasiadał? Zasiadał w luksusowym miejscu, w byłym Pałacu Heroda w Jerozolimie, właśnie tu” – mówił dalej. „I być może, tylko być może, do skazania Chrystusa doszło właśnie tutaj”.

Celem projektu odnowy jest przywrócenie do życia historii Jerozolimy.

„Jestem pewien, że kombinacja, która obejmuje nowe sale wystawowe, opowiadające historię Jerozolimy od okresu starożytnego do okresu współczesnego, i łączy je z archeologią, jaką mamy tuż przed oczami, to doskonała kombinacja. Goście będą mieć najlepsze doświadczenia, zanim wejdą dalej, by zwiedzić Jerozolimę. To miejsce trzeba zobaczyć” – powiedział Re’em.

Realizacja projektu potrwa dwa lata, lecz gdy turyści w końcu wrócą do Izraela, muzeum będzie otwarte.

Autor: Chris Mitchell

Źródło: CBN News

