Cudowne ocalenie córki pastora

Córka jednego z pastorów została postrzelona przez prześladowców, ale przeżyła zamach. W odległym regionie Demokratycznej Republiki Konga lokalni wyznawcy wierzeń plemiennych zażądali od pastora, aby oddał instrumenty muzyczne z kościoła, które chcieli wykorzystać w swoich praktykach okultystycznych.

Pastor odmówił. Po pewnym czasie napastnicy wrócili z zamiarem zabicia go. Nie zastali go w domu. Obecna była jednak jego 21-letnia córka, Odette. Napastnicy ciężko ją ranili i próbowali dokonać egzekucji. Została postrzelona w twarz, ale mimo poważnych obrażeń przeżyła.

Później powiedziała:

„Mimo całej tej sytuacji czułam pokój.” Odette została pilnie przewieziona do Ugandy, gdzie lekarze podjęli skomplikowaną operację, starając się naprawić powstałe uszkodzenia. Jak przekazał jeden z pracowników organizacji wspierającej prześladowanych chrześcijan: „Jest bardzo pewna swojej wiary w Chrystusa. Dzięki temu nie wydaje się sparaliżowana strachem o swoją sytuację.” Odette wciąż potrzebuje kolejnych operacji. Osoby zaangażowane w pomoc mają nadzieję, że uda się je przeprowadzić w ciągu najbliższego roku.

Najdroższy Ojcze, dziękujemy Ci za niezachwiane zaufanie Odetty do Ciebie. Umocnij ją i prowadź w wierze w tej trudnej sytuacji. Daj Panie doświadczonych lekarzy i prowadź kolejne zabiegi. Daj im mądrość i wskazówki. Panie modlimy się o wiarę Odetty i o jej rodzinę. Prosimy Cię, wzmocnij, utwierdź w wierze i zaufaniu ku Tobie. Na chwałę Jezusa, Amen.

Źródło: Głos Prześladowanych Chrześcijan