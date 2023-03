Cuda z Nieba (Miracles from Heaven)

Cierpiąca na rzadką chorobę zaburzenia trawienia dziesięcioletnia dziewczynka ulega groźnemu wypadkowi. Niespodziewanie po tym wydarzeniu dochodzi do jej cudownego uzdrowienia.

Film oparty na prawdziwej historii Annabel Beam.

Narratorką opowieści jest jej matka Christy Beam. Annabel większość dzieciństwa spędziła w szpitalach, przykuta do łóżka przez rzadką chorobę, która nie dawała jej szans na normalne życie. Kiedy poczuła się na tyle dobrze, by móc wyjść na zewnątrz i pobawić się z siostrami, zdarzył się wypadek, który mógł kosztować ją życie… Annabel wpadła do środka wielkiego, spróchniałego drzewa. Znaleziono ją nieprzytomną. I kiedy wszyscy, łącznie z lekarzami, byli przygotowani na śmierć dziewczynki, ta obudziła się i opowiedziała niezwykłą historię o tym, jak spotkała Jezusa. Niejako na potwierdzenie tych słów, lekarze stwierdzili, że jej dotychczasowa choroba cofnęła się…

Dane filmu:

Tytuł org.: Miracles from Heaven

reżyseria: Patricia Riggen

scenariusz: Randy Brown

produkcja: USA

premiera: 16 marca 2016 (światowa) 27 marca 2016 (Polska premiera kinowa)

Obsada

Kylie Rogers – (Anna)

Randy Brown – (Kevin Beam)

Patricia Riggen – (Kevin Beam)

Eugenio Derbez – (Doktor Nurko)

John Carroll Lynch – (Pastor Scott)

Queen Latifah – (Angela)

Martin Henderson – (Kevin Beam)

Jennifer Garner