CSM/worship – Serce Sługi

CSM/worship to najnowszy projekt muzyczny Misji CSM. Tworzą go przyjaciele – muzycy i liderzy uwielbienia z różnych chrześcijańskich wspólnot. Wielu z nich znacie z dużych projektów muzycznych, konferencji oraz innych wydarzeń chrześcijańskich. Razem, już od 11 lat, tworzą Szkołę Uwielbienia CSM, a pod ich okiem każdego roku kształci się ponad stu muzyków i liderów uwielbienia z całego kraju. Dzieląc się swoją pasją do Boga i lokalnego Kościoła oraz umiejętnościami muzycznymi – wspierają rozwój muzycznej służby uwielbienia w Polsce.

W 2018 roku opublikowali swoje dwa pierwsze single: „Jestem z Tobą” i „Daj mi wizję”, które szybko wpisały się w kanon muzyki uwielbieniowej wśród chrześcijańskich wspólnot w całej Polsce. To właśnie śpiew Kościoła był dla nich inspiracją do napisania kolejnych utworów – współczesnych pod względem brzmienia i zarazem pełnych Ewangelicznego przesłania. Nad debiutancką płytą pracowali ponad rok, a jej motywem przewodnim jest Serce Sługi.

Najnowsza płyta CSM/worship to 12 wyjątkowych piosenek z przesłaniem największego Sługi w historii dziejów. Autorami wszystkich kompozycji są Kamila Pałasz, Adam Kosewski i Tomek Grajcar. Uwielbieniowy charakter albumu podkreślają teksty inspirowane Pismem Świętym oraz muzycznie wykreowana przestrzeń dla modlitwy i śpiewu Kościoła. Mamy nadzieję, że utwory nagrane na płycie bedą inspirować słuchaczy do uwielbienia Jezusa Chrystusa i poznawania Jego serca.

W projekcie nagrania płyty „Serce Sługi” udział wzięło prawie 100 osób – wśród nich studenci oraz wykładowcy szkoły CSM: Kamila Pałasz, Adam Kosewski, Asia Smajdor, Natalia Majewska, Kasia Kiklewicz, Marta Fedyniszyn, Jonasz Stępień, Tobiasz Itner, Sebastian Urban, Patryk Bizukojć, Tomek Wrzecionko, Tomek Grajcar i Patryk Zakrzewski.

Rok wydania: Maj 2019

Muzyczna prezentacja płyty