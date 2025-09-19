Wieści wydawnicze

Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha – Adam Mirek

19/09/2025Aktualizowane: 19/09/2025

Witam w lunaparku Wirujące Zabawy!
Patrz – nadchodzi Florek, zwariowany naukowiec, z kurą na ramieniu. Wokół parujące kotły i kolorowe mikstury w dziwnych naczyniach. To znak, że za chwilę zacznie się prawdziwie wybuchowe show.

Nagle dzieje się coś strasznego. Znika bezcenny kryształ Florka! Kto go ukradł? Klaun, który nagle przerwał przedstawienie? Madame Tekla, miłośniczka wróżenia z kryształów? A może… Siny Paluch?
Rozwiązanie zagadki nie jest proste. Musisz myśleć jak naukowiec, działać jak detektyw i zachować zimną krew, nawet kiedy ogień zrobi się zielony, a śnieg zacznie parzyć.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

Weź udział w przygodzie pełnej szalonych eksperymentów, dzięki którym poznasz otaczający cię świat od zupełnie nowej strony. Podążaj ścieżką sekretów nauki w poszukiwaniu skradzionego kryształu i odkryj odpowiedzi na pytania, od których nawet naukowcom parują mózgi.

Jedno jest pewne: coś tu śmierdzi. I to dosłownie, fuj! Chodź, powąchaj!

ADAM MIREK – trochę szalony i supermądry naukowiec. Młodzi kochają go za to, jak opowiada o nauce w mediach społecznościowych, a dorośli pewnie bardziej docenią fakt, że zrobił doktorat… w dwóch krajach! Na co dzień można go spotkać podczas warsztatów naukowych, które organizuje z Fundacją Poznawczą, i oglądać w jego cyklu programów w telewizji śniadaniowej.

Autor bestsellerowych, docenianych przez czytelników i fachowców książek dla dzieci. Zarówno Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą, jak i Glutologia. Jak się nie dać mikropaskudom, wstrętnym robalom i podstępnym chorobom zdobyły tytuł Mądrej Książki Roku dla Dzieci i Książki Roku w kategorii literatury dziecięcej w plebiscycie portalu Lubimyczytać.pl. W 2025 roku Adam Mirek został wyróżniony jako jeden z dziesięciu najbardziej wpływowych internetowych twórców edukacyjnych na świecie.

Możesz pomóc? Przekaż 5 zł aby serwis dalej działał.

Opis książki i autora pochodzi od wydawcy.

Dane książki:

Tytuł: Coś tu śmierdzi. Nauka, która wrze, bulgocze i wybucha
Autor: Adam Mirek
Wydawnictwo: Znak Emotikon
EAN: 9788383679518
Autor: Adam Mirek
Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa ze skrzydełkami
Wydanie: I
Liczba stron: 288
Format: 163×225
Rok wydania: 2025

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

19/09/2025Aktualizowane: 19/09/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze

17/09/2025
Oto bogowie twoi

Recenzja: Oto bogowie twoi – Christopher J.H. Wright

07/09/2025

Co ma piernik do wiatraka i inne językowe rozkminy – Weronika Zych

03/09/2025
Dziękuję, przepraszam, powiedz mi więcej

Dziękuję, przepraszam, powiedz mi więcej

01/09/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button