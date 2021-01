Coraz więcej osób w Korei Północnej chce Biblię mimo kar za jej posiadanie

Organizacja Voice of the Martyrs Korea (VOMK) podaje, że w 2020 roku wysłała do Korei Północnej około 23 tysiące Biblii.

„Bez względu na kulturę, myśli biegną ku Bogu za każdym razem, gdy życie jest zagrożone, a przyszłość wygląda ponuro”

Dla służby oznacza to liczbowy spadek w porównaniu z poprzednimi latami, odkąd władze Korei Południowej zaczęły aktywnie sprzeciwiać się wysyłkom balonowym w pobliżu granicy z Koreą Północną. Jednak dyrektor generalny VOMK, Eric Foley, mówi, że zapotrzebowanie osób prywatnych na Biblie w odciętym od świata komunistycznym kraju w zeszłym roku wzrosło.

Podczas gdy masowe dystrybucje Biblii w Korei Północnej spadły, Foley twierdzi, że zeszłoroczne przekazy z ręki do ręki podwoiły się, co jego zdaniem wiąże się z obawami z powodu Covid-19.

„Z jednej strony, wysiłki władz południowokoreańskich, by powstrzymać wszystkie wysyłki balonowe, łącznie z naszymi wysyłkami Biblii, obniżyły masową dystrybucję” – wyjaśnia Foley, który od 15 lat przekazuje Biblie Korei Północnej.

„Z drugiej jednak, zapotrzebowanie na Biblie zgłaszane przez indywidualnych Koreańczyków z północy było wyższe, niż w którymkolwiek poprzednim roku” – mówi dalej. „Bez względu na kulturę, myśli biegną ku Bogu za każdym razem, gdy życie jest zagrożone, a przyszłość wygląda ponuro”.

„Koreańczycy z północy, tak jak ludzie zewsząd, w 2020 roku zwrócili się do Biblii po nadzieję, i ją tam znaleźli” – powiedział dyrektor VOMK.

Korea Północna: Pluton egzekucyjny za posiadanie Biblii

Postawione zarzuty nie stanowią przeszkody

Z powodu zaangażowania w balonowe wysyłki Biblii do Korei Północnej, Foley’owi postawiono zarzuty na mocy Ustawy o wymianie międzykoreańskiej i Prawa o bezpieczeństwie państwowym.

Foley powiedział, że za wcześnie wyrokować o wpływie tej legislacji na wysyłki balonowe zaplanowane na rok 2021, wyraził jednak gotowość na zmierzenie się z zarzutami.

„Wiatr i pogoda zawsze nie pozwalają na wysyłki balonowe w styczniu, nawet, gdy przepisy prawne są przychylne” – mówi. „Dlatego o tej porze roku bez reszty skupiamy się na wielu unikalnych sposobach dystrybucji Biblii, jakie możliwe są tylko zimą”.

„Gdy przyjdzie lato i wiatry będą wiać na północ, zrobimy to, co każdego lata: ocenimy sytuację prawną, podejmiemy najlepsze decyzje, jakie możemy podjąć, i będziemy działać w sposób oczywisty” – zapowiada.

Foley przyznał, że nie martwi się groźbą postępowania sądowego

„Gdyby martwił się o jutro, nigdy nie zająłbym się służbą na rzecz Korei Północnej” – powiedział.

„Dzisiaj jest wszystkim, co Bóg nam daje. Całkowicie skupiam się na tym, by dzisiaj utrzymać funkcjonowanie naszego północnokoreańskiego łańcucha zaopatrzenia w Biblie” – wyjaśnia Foley. „Jeśli jutro ustalą, że to czyn przestępczy, wtedy chętnie i z radością przyjmę konsekwencje”.

Foley dodał, że zakaz wysyłek balonowych i związane z koronawirusem ograniczenia podróżowania nie miały aż tak dużego wpływu na wysiłki VOMK dotyczące masowej dystrybucji Biblii, jak się spodziewano.

Przewiduje też 30-procentowy wzrost masowej dystrybucji Biblii w bieżącym roku.

„Co roku są nowe wyzwania i nowe przeszkody, jednak planujemy na lata naprzód, przewidując trudności i współpracując z chrześcijanami z Korei Północnej i Południowej oraz z całego świata, by rozwijać nowe technologie i strategie, i dzięki temu identyfikować i pokonywać możliwe problemy” – mówi.

„Uważamy, że przeciwności czynią nas bardziej twórczymi i ostatecznie bardziej skutecznymi. Pan zawsze znajduje sposób, nawet w pandemii” – oznajmił dyrektor VOMK.

