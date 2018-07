Content – elementarna cząstka marketingu to lektura obowiązkowa dla managerów i dyrektorów marketingu, blogerów i dziennikarzy. To kompletny podręcznik, który powstał po wieloletnich badaniach nad dynamicznie zmieniającym się rynkiem, a także dzięki wielogodzinnym wywiadom z menedżerami światowych wiodących marek.

Dane książki:

Tłumaczenie: Jacek Środa, Marek Zawiślak

Oprawa twarda

Liczba stron: 288

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Rok wydania: 2018

W tym podręczniku znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby osiągnąć sukces w branży reklamowej.

Charlene Li, Prophet Company, Principal Analyst, autorka The Engaged Leader i Open Leadership

Ta książka jest niczym Wielki Wybuch, którego marketingowcy nie mogą zignorować.

Jason Miller, Global Content Marketing Leader, Linkedin Marketing Solutions

Content, we wszystkich swoich formach, stanowi najistotniejszy element każdej kampanii marketingowej. Znalezienie idealnej równowagi pomiędzy content marketingiem a strategią contentową jest niezwykle trudne, ale niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Dzięki tej książce dowiesz się nie tylko, jak wyprodukować treści na strony WWW, blogi, do social mediów, ale także w jaki sposób skutecznie wykorzystać je do budowania społeczności wokół marki. To kompletny podręcznik, który powstał po wieloletnich badaniach nad dynamicznie zmieniającym się rynkiem, a także dzięki wielogodzinnym wywiadom z menedżerami światowych wiodących marek.

Podręcznik napisany przez specjalistów z branży zawiera najnowsze trendy z dziedziny marketingu contentowego, a także użyteczne przykłady kampanii oraz fascynujące studium przypadków z nieustannie rozwijającej się branży reklamowej.