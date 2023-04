Consumed By Fire przedstawia mini-album „First Things First”

Consumed By Fire, grupa muzyczna współpracująca z Red Street Records, wydaje długo oczekiwany mini-album „First Things First”, dostępny od 17 marca. Album pojawia się tuż po wielkim sukcesie radiowego singla grupy o tym samym tytule, który sięgnął siódmego miejsca w chrześcijańskich zestawieniach muzycznych i nadal zdobywa popularność jako pierwszy singiel Red Street Records w czołowej dziesiątce radiowych przebojów.

Członek zespołu Jordan Ward wyraża swój entuzjazm z powodu nowej płyty: „Jesteśmy ogromnie podekscytowani wydaniem tego zbioru. Modlimy się i wierzymy, że ludzie napełnią się nadzieją, a ich wiara będzie poruszona, gdy będą śpiewać te utwory nad sobą i swoimi rodzinami!”.

Projekt złożony z sześciu piosenek obejmuje wcześniej wydane ścieżki: „It’s a Yes”, „Goodbye Ole Me”, „First Things First” i „Hope Says”, i zawiera nowy utwór „Walk with Jesus” oraz nowo nagraną, fortepianową wersję „First Things First”. Dostępny jest też teledysk liryczny do utworu „Walk with Jesus”. Wyprodukowany przez Scotty’ego Wilbanks’a, mini-album wyśpiewuje niezaprzeczalną nadzieję i zaufanie w Jezusie, dając słuchaczom świeży powiew wiary w głębokich słowach i mocnych melodiach.

„Red Street Records z radością przedstawia światu nową muzykę Consumed By Fire!” – mówi Kelly Rich, dyrektor operacyjna Red Street. „Bracia Ward to trio niesamowitych autorów piosenek, wokalistów i muzyków, którzy przygotowali dla odbiorców wspaniałe doświadczenie muzyczne”.

Ronn Tabb, wicedyrektor ds. rozwoju artystów chrześcijańskich Red Street Records, dodaje: „Niezwykłe życie na drodze chrześcijańskiej służby rodziny Ward pomogło ukształtować to, czym obecnie jest Consumed By Fire. Piosenki, jakie piszą i wykonują, odzwierciedlają ich autentyczne pragnienie zachęcania ludzi w wierze i chodzeniu z Chrystusem”. Album „First Things First” jest dostępny na platformach streamingowych na całym świecie.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

