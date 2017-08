Codzienne życie: Sprzeczności i niekonsekwencje

„Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię” – R 7,19 (UBG).

Nie pozwólmy, by życie przeczyło wyznawanym przez nas wartościom.

Dbajmy o to, by nasze przekonania były jasne i wystrzegajmy się sprzeczności. „Rzetelnym bądź sam względem siebie, a jako po dniu noc z porządku idzie, tak za tem pójdzie, że i względem innych będziesz rzetelnym” – William Szekspir [tłum. Józef Paszkowski]. W muzyce efektem braku zgodności jest dysonans. We wzajemnych relacjach – skłócenie. W sferze duchowej konsekwencją jest rozłam. Zachowanie sprzeczne z wyznawaną wiarą naraża naszą prawość i reputację na szwank. Od taty się nauczyłem: „Człowiek jest tak solidny, jak jego słowo”. Jakub, brat Jezusa, powiedział prosto i jasno: „Niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie” – Jk 5,12 (UBG). Jakubowi chodzi o coś więcej niż słowa. O życie nacechowane przejrzystością, spójnością i uczciwością. Zawsze róbmy więcej niż obiecujemy, nigdy mniej. Mówmy prawdę. Bądźmy szczerzy. Bądźmy konsekwentni.

Jako młodego pastora nurtowało mnie dociekliwe pytanie Jezusa: „Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię?” – Łk 6,46 (UBG). Ta rażąca niespójność obciąża nas wszystkich. Jezus następnie opowiedział o dwóch ludziach, z których jeden zbudował dom na skale, a drugi na grząskim piasku. Który z nich postąpił właściwie? – czyt. Łk 6,47-49. Niezależnie od aktualnych okoliczności najbezpieczniejszym miejscem na świecie jest przebywanie w centrum woli Bożej. Nasza przyszłość opiera się bezpiecznie na tym, co się nie zmieni ani nie zawiedzie – na Bożym Słowie i Jego woli.

Kiedy indziej Jezus opowiedział o dwóch synach. Jeden obiecał ojcu, że wykona jego polecenie, ale słowa nie dotrzymał. Jego działanie rozminęło się ze słowami. Drugi na początku odmówił, ale później ojca posłuchał – czyt. Mt 21,28-31. Który z nich wykonał wolę ojca? Róbmy więcej niż obiecujemy. Tak czyni Bóg.

Ap. Paweł rozpoznał nasz ludzki dylemat,

ale też wskazał na tego Jedynego, który zapewnia zwycięstwo i powodzenie. „Tego bowiem, co robię, nie [rozumiem]… Bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Następnie wskazał, co jest sekretem naszego zwycięstwa: „Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana” – czyt. R 7,15-25 (UBG).

Jakub również pisał o tej duchowej i cielesnej sprzeczności: „Językiem błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką?” – Jk 3,9-11 (UBG). Ta niekonsekwencja jakże jest konsekwentna! „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią jego usta” – czyt. Łk 6,43-45 (UBG).

„Najpilniej strzeż twego serca, bo ono ma wpływ na wszystko, co robisz” – Prz 4,23 (za ang.). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pozwalamy Bożemu Słowu w nas zamieszkać. „Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie się wzajemnie” – Kol 3,16 (UBG). Jeśli Bóg jest Najwyższym Władcą – a jest – Jego Słowo jest absolutne, a Jego wola niepodważalna. „W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie” – Ps 119,11 (UBG). Nigdy nie chcę dopuścić do tego, by moje życie i słowa przeczyły wierze, jaką wyznaję, i Bożemu Słowu, które głoszę.

Moją modlitwą dzisiaj jest, aby nasze chodzenie przed Bogiem cechowało się prawością i autentycznością.

Allen Randolph

Wszystkie rozmyślania (Codzienne życie) dostępne są w j. angielskim na stronie autora.



Tłum. Ryszard Pruszkowski

użyte za zgodą