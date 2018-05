Codzienne życie: Niebo

„Dziedzictwo, które nie ulegnie zniszczeniu… czeka odłożone [dla was] w niebie” – 1P 1,3-5 (NP).

Obecny krótki odcinek czasu decyduje o tym, gdzie i jak spędzimy wieczność.

Życie to jakże krótki okres z porównaniu z wiecznością. I w tym tkwi waga tego faktu. Obecny krótki odcinek czasu decyduje o tym, gdzie i jak spędzimy wieczność. Pozwolę sobie przytoczyć kilka wypowiedzi Jezusa na temat nieba. Najpierw przeczytajmy urywek z Ew. Jana 14,1-4.

Jezus mówił o niebie

w oparciu o osobistą wiedzę i autorytet, ponieważ niebo to Jego dom. „Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca… Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi” – J 13,1.3 (NP). Łukasz tak opisał Jego wniebowstąpienie: „A gdy tak patrzyli, jak On wstępuje do nieba, stanęli przy nich dwaj mężczyźni ubrani w białe szaty. Galilejczycy — zapytali — dlaczego tak stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, który został zabrany od was w górę, do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście, że odszedł” – Dz 1,10-11 (NP).

Niebo to konkretne miejsce. Jezus mówił o nim wyraźnie i z przekonaniem. „W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam” – J 14,2 (NP). Realność nieba nie zależy od pobożnych życzeń czy sentymentów. Opiera się na autorytecie Bożego Słowa i prawdzie głoszonej przez samego Jezusa Chrystusa. Gdyby niebo nie było prawdziwe – choć to nie do pomyślenia – nie byłoby Boga, Zbawiciela, zbawienia, a śmierć byłaby czymś fatalnym i ostatecznym. Wszyscy bylibyśmy zgubieni w grzechach, a po śmierci przestalibyśmy istnieć. Stałem nad zbyt wieloma grobami i mam zbyt wielu bliskich i przyjaciół, którzy tam na mnie czekają, żeby w niebo nie wierzyć.

Niebo to przygotowane miejsce.

„Idę przygotować wam miejsce” – J 14,2 (NP). Jest przygotowane dla ciebie – na wieki; jest to doskonałe miejsce radości i błogosławieństwa, dom w obecności Boga na wieczność.

Niebo to zarezerwowane miejsce. „A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” – J 14,3 (NP). Jest opisane jako „… nadzieja, której wypełnienie czeka na was w niebie… dziedzictwo, które nie ulegnie zniszczeniu… Czeka ono odłożone w niebie” – 1P 1,3-5 (NP).

Niebo bez wątpienia może być twoim miejscem. Nie dajmy się zwieść, nie ma wielu różnych dróg do nieba. Jest tylko jedna, poprzez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela – patrz R. 10,9-10. Biblia mówi wyraźnie ustami apostołów: „I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni” – Dz 4,12 (NP). Niebo jest pewne, o ile tylko Jezus jest naszym Zbawicielem i Panem. Jezus nie zostawił wątpliwości: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” – J 14,6 (NP).

Moją modlitwą dzisiaj jest, abyśmy mieli pewność, że niebo jest prawdziwe, i żyli zgodnie z tym przekonaniem.

Allen Randolph

—

Wszystkie rozmyślania (Codzienne życie) dostępne są w j. angielskim na stronie autora.

Tłum. Ryszard Pruszkowski

użyte za zgodą