„Coco” to film na który chrześcijanie powinni uważać

Cheryl Wilhelmi ze strony: Plugged In Online /Podłączeni do Internetu/ twierdzi, że „Coco” przedstawia „duchowy światopogląd, który jest sprzeczny z chrześcijańskim nauczaniem”.



„Coco” wytwórni Disney Pixar – przyniosło największy dochód ze sprzedaży biletów w weekend od Święta Dziękczynienia, wynoszący 71,2 miliona dolarów i czyniący go czwartą najlepszą produkcją wszech czasów na Święto Dziękczynienia.

Ale zanim zabierzemy dzieci do obejrzenia filmu, Focus on the Family /Skoncentrowani na Rodzinie/ ze strony Plugged In Online, chcieliby ostrzec chrześcijan przed „duchowym światopoglądem” przedstawionym w filmie.

„Film jest niemal jak lekcja „Szkoły niedzielnej” w jej szczegółowym opisie duchowego światopoglądu, który jest sprzeczny z chrześcijańskim nauczaniem” – podała Cheryl Wilhelmi w swojej recenzji.

W filmie główny bohater, Miguel, uwielbia muzykę i ma nadzieję, że kiedyś zostanie muzykiem, pomimo sprzeciwów rodziny. Muzyka była zakazana, ponieważ prapradziadek Miguela opuścił rodzinę, by robić karierę muzyczną.

„Zdesperowany, by udowodnić swój talent, Miguel znajduje się w oszałamiającej i kolorowej Krainie Umarłych podążając za tajemniczym ciągiem wydarzeń” jak to jest podane na oficjalnej stronie internetowej „Coco”.

„… Miguel ma nadzieję, że mimo wszystko będzie grał swoją muzykę, ale najpierw musi odbyć się święto Día de Muertos” – pisze Wilhelmi. Zamiast tego „nagle zostaje przeniesiony do krainy umarłych”.

Dia de Muertos, to corocznie obchodzony Dzień Umarłych w Meksyku,

tradycja religijna, w której krewni czczą swoich zmarłych przodków na cmentarzach, przynosząc zdjęcia, prezenty i jedzenie.

The New York Times donosi, że Pixar upewnił się, że „Coco” jest „kulturowo poprawny”, co doprowadziło do silnej reakcji publiczności i krytyki. Ankiety wyjściowe CinemaScore pokazały, że kupujący bilety ocenili film na 6 z plusem.

Jednakże, Plugged In Online ostrzega rodziców, aby byli ostrożni.

„Meksykański Dzień Umarłych – rdzenny system wierzeń, o czym film informuje w napisach – odgrywa kluczową rolę we wszystkim, co dzieje się w „Coco”, podaje Adam R. Holz – recenzent Plugged In. „(Chociaż to święto miało historyczne powiązania z katolicyzmem w Meksyku, praktycznie nie ma z tym nic wspólnego)”.

„Ale jest jeszcze jedna, głębsza i bardziej niepokojąca warstwa tych wierzeń. Kiedy nikt żyjący już cię nie pamięta, zamieniasz się w proch”- kontynuuje Holz. „Wygląda to na anihilację. Ostateczną śmierć” jak nazywa to jedna postać z filmu”.

Mówi też, że film kładzie nacisk na system wierzeń Azteków, który wykracza poza zwykłe uczczenie dawnych członków rodziny, ale w rzeczywistości oddaje im kult.

„Prezentacja tego systemu wierzeń jest bez wątpienia wzruszająca i pięknie oddana” – pisze Holz. „Jednak wierzenia, które są tu rzetelnie przedstawione, kłócą się w znaczący sposób na wielu płaszczyznach z ortodoksyjną nauką chrześcijańską”.

„Pomimo tego, że film ten jest przepiękny, wzruszający momentami, najnowsze dzieło Pixara zawiera pogański światopogląd, który jest w ostrym konflikcie z chrześcijańską wiarą” – kontynuuje.

Aby uzyskać szczegółową recenzję tego filmu, przejdź na stronę pluggedin.com.

Źródło: http://www1.cbn.com/cbnnews/

tłum. M.S.