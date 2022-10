Co wiara ma do tego? Wszystko! – Mark D. Partin

Zrozumienie tematu wiary jest niezwykle ważne dla każdego chrześcijanina. Autor korzysta ze swojego wieloletniego doświadczenia pastorskiego i kaznodziejskiego, aby w przystępny sposób przedstawić to fundamentalne zagadnienie chrześcijańskiego życia. Książka ta będzie również pomocna w umocnieniu zbudowaniu wiary każdego, kto pragnie pogłębienia swojej relacji z Bogiem.

Najbardziej istotnym elementem zwycięskiego życia chrześcijańskiego jest wiara. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają (List do Hebrajczyków 11,6) Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy (2 List do Koryntian 5,7)

Dane książki:

Autor: Mark D. Partin

Co wiara ma do tego? Wszystko!

Cena: 25,00 PLN

Wydawca: Wydawnictwo Pentekoste

