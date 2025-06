Co najmniej dwa ataki dziennie na chrześcijan w Indiach

Według najnowszych danych opublikowanych przez chrześcijańską organizację praw człowieka, w Indiach dochodzi obecnie do co najmniej dwóch ataków dziennie wymierzonych w chrześcijan. Jak podaje Union of Catholic Asian News, tylko od stycznia do maja bieżącego roku zarejestrowano 313 incydentów zgłoszonych na bezpłatną infolinię prowadzoną przez międzywyznaniową organizację United Christian Forum (UCF) z siedzibą w New Delhi.

Z danych UCF wynika, że w ostatniej dekadzie przemoc wobec chrześcijan nasiliła się. W 2024 roku odnotowano 834 przypadki ataków, w porównaniu do 734 w 2023 roku i 601 w 2022 roku. A.C. Michael, krajowy koordynator UCF i były członek Komisji ds. Mniejszości w Delhi, powiedział agencji UCA News, że incydenty te obejmują „wirusową nienawiść, brutalne ataki tłumu oraz powszechne wykluczenie społeczne”. Wskazał przy tym stany Uttar Pradesh i Chhattisgarh jako najbardziej dotknięte tym zjawiskiem.

W 2024 roku w Uttar Pradesh odnotowano 209 incydentów – najwięcej w kraju – a w Chhattisgarh 165. Do końca maja w Chhattisgarh zgłoszono już 64 przypadki przemocy wobec chrześcijan, a w Uttar Pradesh – 58.

Chrześcijańska aktywistka Minakshi Singh z Uttar Pradesh wskazała, że wiele z tych ataków wynika z oskarżeń o przymusowe nawracanie. Singh stanowczo odrzuciła te zarzuty, określając je jako bezpodstawne. „W 2022 roku Sąd Najwyższy Indii zwrócił się do rządów federalnego i stanowych o przedstawienie raportów dotyczących przymusowych nawróceń, jednak do dziś żaden z nich nie dostarczył wiarygodnych dowodów” – powiedziała.

W dwunastu z 28 indyjskich stanów obowiązują przepisy ograniczające możliwość zmiany wyznania. Większość z tych stanów rządzona jest przez nacjonalistyczną, hinduską partię BJP, którą chrześcijańskie organizacje oskarżają o tolerowanie ataków ze strony radykalnych grup pod pretekstem egzekwowania tych przepisów. Przywódcy chrześcijańscy twierdzą, że prawo to jest często wykorzystywane do nękania i zastraszania ich społeczności.

„Jeśli ta tendencja nie zostanie powstrzymana, zagrozi to tożsamości i istnieniu chrześcijańskiej społeczności w Indiach” – ostrzegł Michael. Dodał, że system prawny i sądowniczy nie zapewnia chrześcijanom odpowiedniej ochrony, a wiele ofiar nie zgłasza napaści z obawy przed represjami.

UCF prowadzi rejestr zgłoszeń otrzymywanych za pośrednictwem infolinii i sieci kontaktów, dokumentując stały wzrost liczby incydentów od 2014 roku – czyli od momentu dojścia BJP do władzy – aż do 127 przypadków w bieżącym roku.

W grudniu Michael wezwał rząd Indii do powołania urzędnika na szczeblu sekretarza, który nadzorowałby dochodzenie w sprawie gwałtownego wzrostu prześladowań.

Zgodnie ze spisem ludności z 2011 roku, chrześcijanie stanowią 2,3% populacji Indii. UCF podkreśla, że w ostatnich latach mniejszość ta doświadcza coraz większej wrogości, szczególnie w kontekście przepisów i narracji promowanych przez hinduskie grupy nacjonalistyczne.

W stanie Chhattisgarh w marcu doszło do aresztowania chrześcijan po tym, jak dziesiątki radykalnych hindusów zaatakowały kościół w Raipurze i odcięły dopływ prądu. Rajesh Sharma, jeden z zatrzymanych, powiedział serwisowi Morning Star News, że jego wniosek o zwolnienie za kaucją został odrzucony zarówno przez sąd niższej, jak i wyższej instancji.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post