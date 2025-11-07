Co najmniej 10 chrześcijan zabitych przez islamistów

W poniedziałek, 3 listopada, pasterze Fulani zabili co najmniej 10 chrześcijan, w tym pastora zielonoświątkowego, w stanie Benue w Nigerii – poinformowali mieszkańcy.

Pastor Simon Nbach ze wspólnoty Flaming Fire Ministry oraz inni chrześcijanie zostali zamordowani podczas ataku na wieś Anwule Oglewu w hrabstwie Ohimini. Do masakry doszło, gdy rolnicy pracowali na polach. Napastnicy podpalili również budynek kościoła katolickiego i zniszczyli dziesiątki domów.

„Znaleziono ciało pastora, a także zwłoki dwóch innych chrześcijan – Adoyi Ejigaia i Ejeha Loko,” powiedział Casmir Eigege w rozmowie z Christian Daily International–Morning Star News. „Łącznie potwierdzono śmierć 10 chrześcijan, a jedna osoba została uprowadzona przez pasterzy.”

Eigege wskazał na pasterzy Fulani jako sprawców ataku.

Mieszkaniec wioski, Ojay Ojonya, poinformował, że wśród ofiar są jego bliscy.

„Mój wujek i kuzyn zginęli podczas najazdu uzbrojonych pasterzy Fulani na wspólnotę Anwule w regionie Ohimini, w stanie Benue,” powiedział Ojonya. „Panie, prosimy, przyjdź nam z pomocą.”

Z kolei Paul Vershima, inny mieszkaniec okolicy, powiedział, że atak trwał do godziny 17:00 we wtorek, 4 listopada, i potwierdził śmierć co najmniej 10 chrześcijan.

„Co najmniej 10 chrześcijan zginęło, a kilka osób wciąż jest uznawanych za zaginione w wyniku brutalnego ataku pasterzy Fulani na wspólnotę Anwule w lokalnym samorządzie Ohimini, w stanie Benue,” powiedział Vershima. „Podczas ataku pasterze dopuścili się szeroko zakrojonej przemocy wobec chrześcijan. Podpalili wiele domów, w tym budynek kościoła katolickiego.”

Pasterze Fulani, liczący miliony w całej Nigerii i regionie Sahelu, to w większości muzułmanie, tworzący setki klanów o różnych rodowodach. Choć nie są z natury ekstremistami, część z nich wyznaje radykalną ideologię islamistyczną – zauważa raport brytyjskiej Międzyparlamentarnej Grupy ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej i Przekonań (APPG) z 2020 roku.

„Stosują strategie podobne do Boko Haram i ISWAP, wykazując wyraźne dążenie do atakowania chrześcijan oraz symboli chrześcijańskiej tożsamości,” czytamy w raporcie APPG.

Chrześcijańscy liderzy w Nigerii twierdzą, że ataki pasterzy na chrześcijańskie wspólnoty w tzw. Środkowym Pasie kraju są motywowane chęcią siłowego przejęcia ziem należących do chrześcijan oraz islamizacji tych terenów – zwłaszcza że postępujące pustynnienie utrudnia pasterzom utrzymanie stad.

Nigeria wciąż należy do najniebezpieczniejszych krajów świata dla chrześcijan – wynika z opublikowanej przez Open Doors listy World Watch List 2025, klasyfikującej państwa według poziomu prześladowań. Spośród 4 476 chrześcijan zabitych na świecie z powodu wiary w analizowanym okresie, aż 3 100 (czyli 69%) zginęło w Nigerii.

„Poziom przemocy wobec chrześcijan w tym kraju osiąga maksimum w ramach przyjętej metodologii World Watch List,” podkreślono w raporcie.

W regionie północno-centralnym Nigerii, gdzie chrześcijanie stanowią znaczącą część populacji – w przeciwieństwie do północno-wschodniej i północno-zachodniej części kraju – ekstremistyczne bojówki Fulani atakują społeczności rolnicze, zabijając setki ludzi, głównie chrześcijan. W tych rejonach aktywne są również grupy dżihadystyczne, takie jak Boko Haram oraz odłam Islamskiego Państwa w Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP). Władze federalne mają tam ograniczoną kontrolę, a chrześcijańskie społeczności nadal padają ofiarami napadów, przemocy seksualnej i egzekucji przy drogowych blokadach. W ostatnich latach znacząco wzrosła też liczba porwań dla okupu.

Przemoc rozszerzyła się także na południowe regiony kraju. W północno-zachodniej części Nigerii pojawiła się nowa dżihadystyczna organizacja terrorystyczna – Lakurawa, uzbrojona w zaawansowaną broń i kierująca się radykalną ideologią islamistyczną. Według raportu WWL, Lakurawa jest powiązana z ekspansjonistycznym ruchem Al-Kaidy – Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), który wywodzi się z Mali.

W zestawieniu World Watch List 2025 Nigeria zajęła siódme miejsce wśród 50 krajów, w których życie chrześcijan jest najtrudniejsze.

Źródło: Morning Star News