Co ma piernik do wiatraka i inne językowe rozkminy – Weronika Zych

O co chodzi twojemu znajomemu, gdy mówi, że znacie się jak łyse konie, mimo że macie włosy?

Dlaczego podczas kłótni rodzice twierdzą, że stajesz okoniem, a ty przecież leżysz na kanapie i scrollujesz telefon?

I czemu wszyscy chcą zbijać kokosy, skoro arbuzy są sto razy lepsze?

Nie masz zielonego pojęcia. Ale w sumie to czemu nie żółtego albo… czerwonego?!

Razem z FireVerką ogarnij wszystkie najdziwniejsze powiedzenia i zwroty z księżyca. Odkryj tajemnice kociej mordy, niebieskich migdałów i puszczania bąków.

Językowe rozkminy czas zacząć!

„Arcyciekawa książka! Weronika Zych nie tylko opowiada, skąd się wzięły powiedzenia, którymi się dziś posługujemy, ale i zachęca do zabawy językiem. Kto wie, może jakieś nasze powiedzonko stanie się kiedyś powszechnym powiedzeniem?” – Michał Rusinek

„Ile razy ktoś ci powiedział: „Nie masz o tym zielonego pojęcia” albo „Przestań myśleć o niebieskich migdałach”? To nie są zwykłe zwroty, każdy z nich ma swoją historię! Czasem jest ona zaskakująca, innym razem zabawna albo po prostu… dziwna. Otwórz głowę i ruszaj tropem najbardziej zaskakujących tajemnic języka!” – Dawid Łasiński, Pan Belfer

Weronika Zych, znana jako FireVerka, dzieli się w mediach społecznościowych swoją miłością do polszczyzny. Z wykształcenia filolożka, z pasji – odkrywczyni ciekawostek językowych i niezwykłych słów. Pokazuje język od innej strony – nie jako zbiór zasad do zakuwania po nocach, ale jako przygodę, która dzieje się tu i teraz, w rozmowach, żartach i memach.

Dane książki:

Tytuł: Co ma piernik do wiatraka i inne językowe rozkminy

Autor: Weronika Zych

Wydawnictwo: Znak Emotikon

Rodzaj oprawy: Okładka broszurowa (miękka)

Wydanie: I

Liczba stron: 256

Format: 140×205

Rok wydania: 2025