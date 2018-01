Co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć o żydowskim pochodzeniu Jezusa?

Poznaj rabina rewolucjonistę. ŻYCIE I SŁUŻBA JEZUSA to jedna z najbardziej znanych nam historii. Wielu ludzi pomija jednak pojedyncze zdarzenia, które miały wpływ na urodzenie, dzieciństwo, a nawet śmierć Jezusa. Czy straciliśmy z pola widzenia Jego żydowskie pochodzenie?

Przemierzając życie Jezusa, począwszy od Betlejemu aż do wzgórza Golgoty, uznany autor i mówca, rabin Evan Moffic, służy jako przewodnik dla chrześcijan. Udziela wglądu do tego, w jaki sposób żydowskie pochodzenie Jezusa ukształtowało Jego przesłanie i misję.

Czytając tę książkę uzyskasz nowe, świeże spojrzenie na to, dlaczego nauczania Jezusa były tak niezgłębione, Jego cuda niewyobrażalne, a miłość bezkompromisowa. Spotkasz rabina rewolucjonistę, którego życie zmieniło losy tego świata, a Jego śmierć ma moc, aby zmienić twoje życie.

Jezus, z którym dorastałam był inteligentny i mądry, współczujący i życzliwy. Jednak kiedy wkraczałam w dorosłość, poświęciłam wiele lat, aby zrozumieć, że był Żydem. To objawienie otworzyło przede mną zupełnie nowy świat. Morze odkrywczych myśli. Tego mi zawsze brakowało. Kiedy wzrastałam w poznawaniu prawdziwego Jezusa – tego żydowskiego – spowodowało to przypływ nowej głębi i życia w mojej wierze. A teraz, drogi czytelniku! Jeśli masz pasję w poznawaniu tego, co nowe, i uwielbiasz się uczyć. Jeśli nie obawiasz się wzrostu i rozciągania podczas niełatwych rozmów i dialogów, wyjmij krzesło i usiądź wygodnie. Mam dwóch rabinów, których chciałabym ci przedstawić.

– Michele Cushatt, autorka książki: „Nienasycony: historia jednania się z niespełnionym życiem”

Żydzi i chrześcijanie potrzebują ze sobą rozmawiać – to pewnik. Jednak, aby do tego dochodziło, każdy musi słuchać drugiej strony. Wielu chrześcijańskich uczonych dokonało kolosalnego postępu w rozumieniu hebrajskich korzeni oraz w przysłuchiwaniu się różnym środowiskom żydowskim. Evan Moffic wychodzi naprzeciw potrzebom wsłuchania się w głos Żydów przez chrześcijan. W jaki sposób? Przez zwrócenie się do samego źródła chrześcijańskiej wiary – Jezusa Chrystusa, żydowskiego nauczyciela z Galilei z pierwszego wieku. Moffic przyjmuje wyzwanie i poszukuje obrazu Jezusa takiego, który najlepiej może być rozumiany jako nauczyciel najwięcej czerpiący z Biblii Hebrajskiej (Tanach) i żydowskich tradycji. Wątpię, aby chrześcijanie zgodzili się ze wszystkim, o czym pisze rabin Moffic, ale z pewnością nie posądzą go o brak wsłuchiwania się w głos Żydów. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za tę książkę.

– Kent Dobson, Teolog, mówca, autor bestselleru: Wyznanie Jezusa

O autorze:

Rabin Evan Moffic jest autorem książek i znanym mówcą. Swą misję upatruje w odkrywaniu skarbów Biblii Hebrajskiej dla ludzi wszystkich wyznań. Służy jako starszy rabin we wspólnocie „Solel” na przedmieściach Chicago. Jest autorem książki Co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć o święcie Paschy. Rabin Moffic wykłada i naucza w dużych kościołach oraz międzywyznaniowych organizacjach w całych Stanach Zjednoczonych. Często pojawia się w roli komentatora w sprawach religii w krajowych wydaniach serwisów informacyjnych. Pisuje dla tak poczytnych gazet jak The Chicago Tribune czy The Huffington Post.

Spis treści

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Skromne urodzenie . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 17

2. Niespodziewany zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. Wkroczenie na głębokie wody . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 51

4. Przetrwanie pokus na pustyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5. Powołanie uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

6. Czy wierzysz w cuda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

7. Słowo Boże jest słodkie jak miód . . . . . . . . . . . . . . . . 129

8. Szema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 147

9. Modlitwa „Ojcze nasz” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

10. Dni ostateczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

11. Pięciu rabinów przybliża nam Jezusa . . . . . . . . . . . . . . 227

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Dane książki:

Wydawca: Dobry Skarbiec.pl

Autor: rabin Evan Moffic

ISBN: 9788361131410

Liczba stron: 256

Rok wydania: 2017