Co każdy chrześcijanin powinien wiedzieć o święcie Paschy?

Rabin Moffic czerpie z żydowskiej mądrości w sposób zrozumiały dla każdego. Dzięki swoim cennym przemyśleniom ma nam wiele do zaoferowania.

Eugene H. Peterson, autor angielskiego przekładu Biblii The Message, emerytowany profesor teologii na Regent College

4000 lat temu miał miejsce jeden z najważniejszych posiłków w historii ludzkości

Jest to jednocześnie najstarszy rytuał religijny w historii Zachodu. Ma moc aby odnowić wiarę i życie człowieka. Znany mówca i pisarz, rabin Evan Moffic, opowiada o obchodzeniu Paschy językiem zrozumiałym dla dzisiejszego czytelnika.

Rabin Moffic sprawia, że na nowo ożywa historia Exodusu. Wyjaśnia przy tym znaczenie Ostatniej Wieczerzy. Łączy szczegółowe studium biblijne, osobiste doświadczenie oraz mądrość, dzięki czemu każda strona tej książki jest zachętą dla chrześcijan wszystkich denominacji, aby jeszcze bardziej zagłębiać się w żydowskie korzenie naszej wiary i autentycznie przeżywać doniosłość paschalnego sederu.

Przeczytanie tej książki zmieni sposób, w jaki obchodzisz Wielkanoc i wieczerzę. Pozwoli ci też wyobrazić sobie czasy starożytne, kiedy ceremonię tę świętował Jezus. Pomoże również odkryć, jakie przesłanie niesie w sobie ta święta historia. Wierzę, że uchwycisz moc, jaka kryje się w tym jednym posiłku. Zrozumiesz, że może on naprawdę odmienić twoje życie.

Rabin Moffic przedstawiając nam tę niezwykłą historię, a jednocześnie oferując głębokie zrozumienie Paschy i Exodusu, wyjaśnia znaczenie przedmiotów, słów, i żydowskich rytuałów. Pomaga uświadomić sobie wspólne dla naszej wiary i dla całej ludzkości przeżycia. Mam jednak jedną sugestię. Uważam, że warto zmienić tytuł na: Co każdy CZŁOWIEK powinien wiedzieć o święcie Paschy?

o. John Cusick, Archidiecezja Katolicka w Chicago

Rabin Moffic urządza nam prawdziwą ucztę dla zmysłów i serc. Zastawia przed nami stół do głębokiego doświadczenia paschalnego. Historyczne wydarzenia, biblijne teksty oraz piękne żydowskie opowiadania sprawiają, że czytelnik łatwo angażuje się w lekturę, i jeszcze usilniej pragnie poznać bogactwo płynące z tego święta we własnym domu.

Lynn H. Cohick, wykładowca Nowego Testamentu na Wheaton College

Ta książka to skarb dla wiernych wszystkich wyznań. Od kiedy pamiętam, obchodziłam Paschę, ale przyznaję, że dzięki lekturze tej książki dowiedziałam się rzeczy, o których nie miałam pojęcia. To piękna książka, pełna mądrości i wspaniałych inspiracji.

Sara Davidson, autorka bestsellerów

Rabin Evan Moffic jest pisarzem i rozpoznawalnym mówcą.

Jego misją stało się odkrywanie skarbów Biblii Hebrajskiej dla ludzi wszystkich wyznań. Służy jako starszy rabin we wspólnocie „Solel” na przedmieściach Chicago. Jest autorem książek Mądrość dla ludzi wszystkich wyznań oraz Judaizm na nowo poznany. Rabin Moffic wykłada i naucza w dużych kościołach oraz międzywyznaniowych organizacjach w całych Stanach Zjednoczonych. Często pojawia się w roli religijnego komentatora w krajowych wydaniach serwisów informacyjnych. Pisuje dla tak poczytnych gazet, jak The Chicago Tribune, The Huffington Post i innych.

Dane książki:

Wydawca: Dobry Skarbiec.pl

Autor: Rabin Evan Moffic

ISBN: 978-83-61131-45-8

Liczba stron: 270

Wymiary: A5 (135 x 205 mm)

Rok wydania: 2018