Cliff Richard – Cliff at Christmas

Sir Cliff Richard (ur. 14.10.1940) postać, która nieprzerwanie trwa na scenie muzycznej już od blisko siedmiu pokoleń. Ten brytyjski muzyk, aktor, piosenkarz i filantrop urodził się w Indiach jako Harry Rodger Webb i na potrzeby show biznesu przyjął tak znany na całym świecie pseudonim Cliff Richard. Sprzedał jak dotąd ponad 250 milionów płyt na całym świecie i 21 milionów singli w samej Wielkiej Brytanii.

W ilości sprzedanych płyt ustępuje miejsca jedynie the Beatles i Elvisowi Presleyowi. Wszystkich nazw nagród nie sposób wymienić jednak sama ich ilość – ponad 90 – robi ogromne wrażenie. Jego dyskografia od czasu pierwszego występu w 1958 roku obejmuje ponad 44 albumy studyjne, 11 płyt nagranych na żywo, 146 singli, 7 płyt z muzyką filmową, 36 albumów wideo a także 8 płyt z muzyką gospel.

W 2003 Richard wydał także płytę świąteczną zatytułowaną „Cliff at Christmas„, zawierającą 17 utworów znanych z jego wcześniejszych produkcji, a także 8 zupełnie nowych interpretacji. Płyta sprzedała się nakładem 300.000 egzemplarzy i okryła platynom w Wielkiej Brytanii (9 miejsce na liście UK Album Chart). Jednak największy sukces zdobyła w Danii gdzie wspięła się aż na 6 miejsce listy.

Na płycie znajdziemy wyjątkowe wykonania i aranżacje:

1. Have Yourself a Merry Little Christmas

2. Mistletoe and Wine

3. Walking in the Air

4. Little Town

5. Mary’s Boy Child

6. Christmas is Quiet

7. Let it Snow

8. Saviour’s Day

9. White Christmas

10. Silent Night

11. Santa’s List

12. When a Child is Born

13. Come to Us

14. The Christmas Song

15. We Should be Together

16. Winter Wonderland

17. The Millennium Prayer

Poza niezaprzeczalnym talentem i sukcesem muzycznym warto poznać także mniej popularną i omawianą stronę kariery muzyka. Mianowicie, od 1966 roku Richard praktykuje oddawanie przynajmniej 10% swojego dochodu na akcje charytatywne (tzw. dziesięcina). Jak twierdzi dwie wskazówki biblijne prowadzą go w dziedzinie finansów przez całe życie. „Po pierwsze to, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy (nie same pieniądze). Po drugie, powinniśmy być dobrymi szafarzami tego, co zostało nam powierzone.”

W 1990 roku Richard powiedział: „ci z nas, którzy mają coś do zaoferowania powinni być przygotowani na ciągłe dawanie.” I tak od ponad 40 lat muzyk wspiera „Tearfund” – organizację chrześcijańską, która walczy z ubóstwem w wielu krajach na całym świecie. Przez wszystkie te lata wspierał też przeróżne organizacje charytatywne: szkoły, kościoły, szpitale i domy opieki dla dzieci.

Źródło opr.: https://en.wikipedia.org/wiki/Cliff_at_Christmas; https://en.wikipedia.org/wiki/Cliff_Richard.