Clark Beckham wydaje debiutancki album „Light Year”

Utalentowany wokalista, autor tekstów i muzyk Clark Beckham wydał w piątek 6 listopada, swoją debiutancką płytę „Light Year”. Ten porywający album zawiera 11 utworów, które łączą elementy Soul/R&B z popowymi melodiami, tworząc unikalne dla Clarka, łączące gatunki brzmienie.

Debiutancki Album – „Nigdy nie byłem bardziej pewny siebie pracując nad jakimkolwiek projektem.”

„Ten album jest dla mnie kamieniem milowym” – dzieli się Clark Beckham – „i nie tylko jako mój pierwszy długogrający album. Znalazłem sposób, by połączyć muzykę, z której wyrastają moje korzenie, czyli Soul/R&B/Gospel/Jazz, i w partnerstwie z genialnymi producentami popu wydaliśmy utwory gotowe do radia i na listy przebojów.

„Nie straciliśmy przy tym ani kropli kreatywnej głębi, do której dążę w swojej muzyce. Nigdy nie byłem bardziej pewny siebie pracując nad jakimkolwiek projektem.”

O albumie i wokaliście

Light Year oferuje szeroką gamę utworów. Które pokazują nie tylko niebosiężny zakres wokalny Clarka, ale także jego zdolność do pisania tekstów przepełnionych szczerymi emocjami. Np. „Luckiest Man”, napisany jako oda do jego żony i zaprezentowany przez magazyn „People”. Jest to piękna lirycznie, kwintesencja piosenki miłosnej, przeplatana głęboko osobistym przesłaniem.

Pokazuje ona zdolność Clarka do tworzenia muzyki, która przemawia do jego publiczności w tych ważnych momentach życia. Piosenka „Run Away” jest potężną, lecz niepokojącą piosenką, która uwydatnia jego wrażliwą stronę. Ostatni utwór na albumie, „Bedrock”, to inspirujący hymn, przynoszący w tym trudnym dla nas wszystkich momencie przesłanie nadziei i pozytywności.

Clark Beckham i jego osiągnięcia muzyczne

W 2015 roku Clark zajął drugie miejsce w 14 sezonie American Idol. Gdzie jego występy na żywo zdominowały pierwszą 10 najczęściej oglądanych teledysków na kanale YouTube American Idol. W 2018 roku Clark Beckham wydał swoją EP-kę „Year One”, która zadebiutowała na 6. miejscu alternatywnej listy przebojów iTunes oraz na 22. miejscu na liście przebojów Billboardu w kategorii R&B Sales. Od tego czasu otwierał koncerty sprzedających platynę artystów, takich jak Jon Bellion i Allen Stone oraz został nominowany do nagrody Teen Choice Award.

