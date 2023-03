Cindy Morgan wraca z albumem „Bows & Arrows”

Nominowana do nagrody GRAMMY, wielokrotna laureatka nagrody Dove piosenkarka i autorka piosenek Cindy Morgan, wraca do swoich muzycznych korzeni na płycie „Bows & Arrows”, pierwszym prawie od dekady, całkiem nowym projekcie studyjnym, dostępnym dzięki współpracy z Lucid Artist.

Album wyprodukowany przez Morgan razem ze współproducentem i inżynierem Kyle Buchananem (Ginny Owens, Andrew Greer), przedstawia definiującą karierę Morgan balladę z 1992 roku „How Could I Ask For More”, nagraną w nowej aranżacji z udziałem piosenkarza i autora piosenek Andrew Petersona. Wśród zebranych na „Bows & Arrows” 13 utworów napisanych przez Morgan lub we współpracy z innymi autorami, na uwagę zasługują też: „Can’t Help Yourself” z udziałem piosenkarza i autora piosenek Gabe Dixona oraz mandolinistki bluegrass Sierry Hull; „Do You Know Jesus” z udziałem Jonathana Kinghama; „Bring Balloons”, a także „The Sound of a Train” z udziałem kontrabasisty Viktora Kraussa.

„Bluegrass to muzyka mojego dzieciństwa” – mówi Morgan. „Mój ojciec był muzykiem i autorem piosenek, i grał na gitarze w zespołach country i bluegrass. Moja mama była piosenkarką gospel. Zawsze wracam do muzyki mojej młodości i myślę, że ‘Bows & Arrows’ to w istocie fuzja całej muzyki, jaką w życiu kochałam”.

Projekt pojawił się tuż po wydaniu cieszącej się uznaniem krytyków książki Morgan How Could I Ask For More: Stories of Blessings, Battles and Beauty (wyd. Worthy Publishing). Zainspirowana jej popularną piosenką, książka stanowi zbiór przejmujących obrazów z życia i perspektywy Morgan.

Dwukrotnie nominowana do nagrody GRAMMY i jedna z najbardziej wpływowych piosenkarek i autorek piosenek z Nashville, Cindy Morgan zdobyła 12 nagród Dove, nagrała 21 przebojów i napisała piosenki dla takich artystów, jak: Amy Grant, India.Arie, Rascal Flatts, Natalie Grant, Michael W. Smith i Francesca Battistelli, oraz wielu innych. Jako członkini popularnego duetu popowego St. Lola in the Fields, który od ponad dekady tworzy razem z autorem piosenek Jeremy Bose, nagrała utwory wykorzystywane w wielu filmach i programach telewizyjnych. Morgan jest też współtwórczynią projektu muzycznego Hymns for Hunger, realizowanego wspólnie z nominowanym do nagrody Dove piosenkarzem i autorem piosenek Andrew Greer’em. Ich doroczna trasa koncertowa pomaga podnosić świadomość i gromadzić zasoby dla lokalnych i międzynarodowych organizacji walczących z głodem.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat