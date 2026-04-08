Ciężarówka wjechała w procesję wielkanocną w Pakistanie

W Pakistanie ciężarówka wjechała w wielkanocną procesję katolików w dystrykcie Wazirabad (Pendżab), zabijając jednego mężczyznę i raniąc co najmniej 30 osób. Do zdarzenia doszło 5 kwietnia nad ranem, gdy ponad 300 wiernych uczestniczyło w nabożeństwie i marszu ze świecami do kościoła w Maryamabad.

Według ks. Shahrukha Nathaniela ciężarówka przewożąca drób nadjechała z dużą prędkością i uderzyła w uczestników procesji. Część osób została potrącona, inne odrzucone na bok. Około 25–30 rannych trafiło do szpitala w Gujranwali. Jedna z ofiar, Irfan Masih, zmarła następnego dnia; co najmniej cztery osoby są w stanie krytycznym.

Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia, zatrzymano jego pomocnika. Policja wszczęła postępowanie, wskazując wstępnie na nadmierną prędkość jako możliwą przyczynę, ale wyklucza na razie działanie umyślne.

Tragedia wywołała obawy o bezpieczeństwo podczas zgromadzeń religijnych mniejszości. Władze prowincji zapowiedziały pokrycie kosztów leczenia, a sprawa trafiła do parlamentu regionalnego, gdzie zażądano śledztwa, lepszych zabezpieczeń i odszkodowań dla poszkodowanych.

Wielkanoc jest w Pakistanie szeroko obchodzona, jednak publiczne uroczystości mniejszości religijnych bywają narażone na zagrożenia. Przywódcy kraju, składając życzenia świąteczne, podkreślili wkład chrześcijan w rozwój państwa oraz znaczenie dialogu międzyreligijnego i ochrony praw wszystkich obywateli.

Źródło opr.: Christian Daily