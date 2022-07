Cichociemni – Kacper Śledziński

Było ich 300. Najlepiej wyszkoleni sabotażyści w historii!

Byli gotowi poświęcić wszystko w dla idei „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń!”

Doskonale wyszkoleni, bezgranicznie odważni, desperacko zdeterminowani, bezkompromisowi. Najlepsi z najlepszych – starannie wyselekcjonowani spośród tysięcy kandydatów. Musieli porzucić wszystko, zapomnieć, kim byli, bez słowa opuścić kobiety, które kochali. Poddani morderczemu szkoleniu, przygotowywali się, aby w pojedynkę zmienić bieg historii.

Zrzuceni na spadochronach do okupowanej Polski, podejmowali samobójcze misje. Nieliczni, którzy przeżyli, trafili po wojnie do piekła komunistycznych więzień. Jednak nigdy się nie poddali. Do końca marzyli o wolnej Polsce.

Prawdziwe losy polskich bohaterów, przy których bledną historie o amerykańskich komandosach.

Dane książki Cichociemni:

Tytuł: Cichociemni

Autor: Kacper Śledziński

Oprawa twarda

Wydanie: Drugie

ISBN: 978-83-240-8747-1

EAN: 9788324087471

Liczba stron: 440

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Format: 158x225mm

Cena katalogowa: 54,99 zł

Rok wydania: 2022

