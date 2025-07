Ciała przywódców chrześcijańskich znalezione w masowym grobie w Kolumbii

Wydarzenie, które wstrząsnęło Kolumbią, miało miejsce we wtorek, gdy kolumbijskie władze odkryły masowy grób w wiejskim rejonie gminy Calamar, w departamencie Guaviare. W grobie znajdowały się ciała ośmiu chrześcijańskich przywódców religijnych.

Ofiary, pochodzące z Arauki, prowadziły w tym regionie działalność humanitarną i duchową, kiedy zaginęły.

Według wstępnych ustaleń prokuratury, przywódcy ci zostali wezwani w kwietniu przez dysydentów FARC, a konkretnie przez Front Armando Ríos, działający na rozkaz znanego jako „Iván Mordisco”. Podejrzewa się, że zbrodnia miała na celu powstrzymanie rzekomego powstania komórki ELN, choć władze nie znalazły żadnych dowodów na powiązania ofiar z tą grupą partyzancką.

Odkrycie grobu było możliwe dzięki zatrzymaniu jednego z partyzantów w maju. W jego telefonie komórkowym znaleziono zdjęcia porwanych przywódców, a następnie fotografie samej zbrodni, co pozwoliło zlokalizować miejsce pochówku i przeprowadzić ekshumację.

Zaginionymi byli: James Caicedo, Óscar García, Máryuri Hernández, Maribel Silva, Isaid Gómez, Carlos Valero, Nixon Peñaloza i Jesús Valero. Wszyscy należeli do ewangelikalnych rad Alianza de Colombia i Cuadrangular.

W obliczu tej tragedii Ewangelikalna Konfederacja Kolumbii (CEDECOL) wydała oświadczenie, w którym stanowczo potępiła zbrodnię i wyraziła solidarność z rodzinami ofiar oraz wspólnotami chrześcijańskimi pogrążonymi w żałobie.

„Prosimy o modlitwę o pokój i pocieszenie dla tych rodzin. Wznosimy stanowczy głos wołania i żądamy od władz, by te zbrodnie nie pozostały bezkarne, by śledztwa postępowały szybko i by zapewniono realne gwarancje ochrony życia i integralności osób sprawujących przywództwo duchowe w najbardziej narażonych regionach kraju” – czytamy w oświadczeniu.