Chuck Norris publicznie wyznał swoją wiarę w Chrystusa

Był bohaterem niezliczonych żartów dotyczących jego niezrównanej wytrzymałości, ale nieżyjący już aktor i mistrz sztuk walki Chuck Norris często wskazywał na inne źródło swojej siły: wiarę w Boga.

Aktor, znany z roli w serialu „Walker, Texas Ranger” (Strażnik Texasu) oraz wieloletniej kariery w Hollywood, zmarł w czwartek w wieku 86 lat, jak poinformowała w piątek jego rodzina.

Przez całe życie Norris otwarcie mówił o swojej wierze chrześcijańskiej. Oto cztery sytuacje, w których publicznie wyznał swoją wiarę w Chrystusa.

1. Norris powiedział studentom Liberty University, że jest „gorliwy dla Boga”

W 2008 roku Norris wygłosił przemówienie podczas uroczystości rozdania dyplomów na Liberty University, w którym mówił o tym, jak ważną rolę odegrał Bóg w jego życiu.

Chociaż został ochrzczony w wieku 12 lat, aktor powiedział, że „odszedł od wiary” po tym, jak jego kariera nabrała tempa, przyznając, że „grałem w filmach, miałem sławę i bogactwo, ale byłem bardzo nieszczęśliwy i nie mogłem zrozumieć, dlaczego”.

Norris powiedział, że jego małżeństwo z żoną Geną było punktem zwrotnym w jego życiu, który przywiódł go z powrotem do wiary: „ To tak, jakby Duch Święty dotknął mnie i powiedział: »Chuck, czas wracać do domu«”.

„Byłem pełen zapału dla Pana i nadal jestem” – oświadczył. Norris przeczytał absolwentom na głos fragment z Księgi Przysłów 19, po czym zachęcił ich: „Niech On kieruje waszymi krokami”, zapewniając ich: „Jeśli to zrobicie, nie popełnicie błędu – obiecuję wam to”. ”

„Pan kierował moimi krokami przez ostatnie 10 lat” – powiedział o podróży, która rozpoczęła się, gdy zastał swoją żonę czytającą Biblię.

Ówczesny rektor Liberty University, Jerry Falwell Jr., przedstawił Norrisa jako „wzór do naśladowania dla młodych ludzi, który stał się rzadkością w branży rozrywkowej”. Norris otrzymał również tytuł doktora nauk humanistycznych od tej uczelni przed wygłoszeniem przemówienia podczas uroczystości rozdania dyplomów.

2. Norris opowiadał się za nauczaniem Biblii w szkołach

W artykule opublikowanym w 2013 roku w serwisie NewsBusters Norris opowiadał się za włączeniem nauczania Biblii do programu szkół publicznych, podkreślając, że pomysł ten nie jest sprzeczny z zasadami ojców założycieli, a konkretnie Thomasa Jeffersona.

Chociaż przyznał, że „Jefferson uważał za najlepsze, aby (edukacja religijna) nie była uwzględniona w programach nauczania na najwcześniejszych etapach edukacji dzieci”, Norris podkreślił, że „Jefferson, który jest dziś przez wielu uważany za »wielkiego separatystę«, nie oddzielał edukacji religijnej i wyrażania przekonań religijnych od edukacji publicznej”.

„W rzeczywistości był przeciwny ograniczaniu edukacji i tłumieniu wolności Amerykanów w jakiejkolwiek formie, w tym wolności wyznania i edukacji religijnej” – dodał. Norris zastanawiał się, co Jefferson pomyślałby o współczesnej edukacji publicznej w Stanach Zjednoczonych, gdzie Biblia jest „pogardzana i zakazana”.

Norris, który zasiadał w zarządzie Krajowej Rady ds. Programu Nauczania Biblii w Szkołach Publicznych, zamieścił w swoim artykule wiele cytatów z książki Jeffersona z 1785 roku pt. „Notes on the State of Virginia” (Notatki o stanie Wirginii). Pisma Jeffersona wskazywały, że sprzeciwiał się „oddawaniu Biblii i Testamentu w ręce dzieci w wieku, w którym ich osąd nie jest wystarczająco dojrzały do rozważań religijnych”, jednocześnie popierając wprowadzanie do ich umysłów „pierwszych elementów moralności”, które miały być „dalej rozwijane w miarę wzmacniania się ich osądu”.