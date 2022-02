Chrześcijaństwo na świecie rośnie szybciej niż ateizm, charyzmatycy prowadzą

Chociaż na całym świecie liczba ateistów rośnie, nowy raport pokazuje, że światowa populacja wierzących powiększa się znacznie szybciej.

Lifeway Research opublikowało swoje wnioski w raporcie internetowym zatytułowanym „7 Encouraging Trends of Global Christianity in 2022” (7 zachęcających trendów globalnego chrześcijaństwa w 2022 roku), stworzonym na podstawie danych Center for the Study of Global Christianity (Centrum badań nad globalnym chrześcijaństwem) przy Seminarium Teologicznym Gordon-Conwell z Massachusetts.

Statystki zebrane przez centrum badawcze, ujęte w zestawieniu „2022 Status of Global Christianity Report”, pokazują, że podczas gdy liczba wyznawców wszystkich religii rośnie w tempie 1,27 procent rocznie, wskaźnik wzrostu grupy ludzi niezwiązanych z żadną religią jest ponad dwa razy mniejszy i wynosi 0,52 procent, czyli znacznie poniżej wskaźnika wzrostu całkowitej populacji na świecie (1,18 procent). Według Lifeway, liczba ateistów jest prawie niezmienna, powiększając się jedynie o 0,18 procent rocznie.

Jest mniej ateistów

Co więcej, ewangelikalny ośrodek badawczy zauważył, że dzisiaj na świecie jest mniej ateistów (147 milionów), niż w 1970 roku (165 milionów).

Zgodnie z przewidywaniami centrum z Gordon-Conwell, liczba ateistów do 2050 roku nadal będzie względnie spadać.

Lifeway wskazało też na dane, które pokazują ciągły rozwój chrześcijaństwa na świecie. Przy wskaźniku wzrostu wynoszącym 1,17 procent, w połowie 2022 roku prawie 2,56 miliardów ludzi będzie identyfikować się jako chrześcijanie. Oczekuje się, że do 2050 roku ta liczba sięgnie 3,33 miliarda.

Godny uwagi jest szczególnie wzrost liczebności tzw. chrześcijan charyzmatycznych. W 1900 roku, mniej niż milion ludzi na świecie identyfikowało się jako chrześcijanie zielonoświątkowi lub charyzmatyczni. Do 2050 roku, ta liczba ma wynosić miliard.

Gdzie chrześcijaństwo rośnie najbardziej? Zgodnie z danymi centrum, szybciej niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, chrześcijaństwo rozwija się w Afryce, i również tam mieszka więcej chrześcijan, niż na którymkolwiek innym kontynencie.

Autor: zespół CBN News

Źródło: CBN News