Chrześcijańskie stacje radiowe promujące pokój w świecie ogarniętym wojną

Chrześcijańskie stacje radiowe odgrywają istotną rolę w promowaniu pokojowego współistnienia między różnymi wyznaniami i społecznościami w niektórych z najbardziej niespokojnych regionów świata.

Ojciec Alexis Ouedraogo, dyrektor Otrę Dame w Burkina Faso, w rozmowie z katolicką organizacją charytatywną Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN) podkreślił, że jednym z celów jego stacji radiowej jest przeciwdziałanie terroryzmowi w kraju, który dąży do „podziału Burkinabè i skłócenia ich ze sobą”.

W ramach swojej działalności ojciec Alexis prowadził rozmowy z islamskim imamem, starając się promować dialog międzywyznaniowy i udowodnić, że różnice można rozwiązywać bez użycia przemocy.

„Ten dialog może doprowadzić nas do nawiązania wzajemnych relacji i wzajemnej pomocy, co z kolei pozwoli nam żyć w solidarności” – zaznaczył.

ACN poinformowało, że w ubiegłym roku przekazało 450 000 funtów na wsparcie 22 projektów radiowych w 19 krajach na całym świecie.

Wśród tych inicjatyw znajduje się zespół radiowo-telewizyjny diecezji Boma w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Na początku roku w regionie doszło do eskalacji przemocy między rebeliantami M23 a siłami rządowymi, które zajęły wschodnie miasto Goma.

Z doniesień wynika, że miliony ludzi zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, szpitale są przepełnione, a obozy dla uchodźców stają się celem ataków.

Lotnisko w Gomie jest obecnie zamknięte z powodu zniszczeń wojennych oraz niewybuchów, co czyni teren niebezpiecznym. Dopóki lotnisko nie zostanie ponownie otwarte, dostarczanie niezbędnej pomocy do miasta jest poważnie ograniczone.

W jednym z wstrząsających raportów podano, że więźniowie z centralnego więzienia w Gomie uciekli i włamali się do kobiecego skrzydła, gdzie zgwałcono ponad 100 więźniarek.

ACN wspiera również projekty radiowe na Haiti, które boryka się z „szalejącą przemocą”, oraz w Ukrainie, gdzie trwa konflikt z Rosją, trwający już od trzech lat.

Autor: Robert Parr

Źródło: Christian Today