Chrześcijańskie organizacje objęte izraelskim zakazem działalności pomocowej

Izrael blokuje działalność 37 organizacji pomocowych w Strefie Gazy, jeśli nie podporządkują się kontrowersyjnym wytycznym, które – zdaniem krytyków – mogą narazić palestyński personel na niebezpieczeństwo.

Wytyczne nakładają na organizacje obowiązek przekazania szczegółowych danych osobowych wszystkich palestyńskich pracowników. Izrael argumentuje, że przepisy te mają na celu zapobieżenie przenikaniu terrorystów do struktur pomocy humanitarnej.

Organizacje pomocowe odpowiadają jednak, że w ostatnim konflikcie zginęły setki pracowników humanitarnych, a nowe regulacje jeszcze bardziej narażą palestyński personel na ryzyko ataku.

Choć termin dostosowania się do izraelskich wymogów już minął, pełne egzekwowanie nowych zasad ma rozpocząć się dopiero 1 marca 2026 roku – co oznacza, że organizacje mają jeszcze dwa miesiące na zakończenie działalności i wycofanie się ze Strefy Gazy.

Pomimo tego, część organizacji zapowiada, że nie zamierza się wycofać.

Rzecznik Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy poinformował w oświadczeniu, że Caritas Jerozolima – podlegająca Patriarchatowi – „będzie kontynuować działania humanitarne i rozwojowe w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie, zgodnie ze swoją misją”.

W oświadczeniu potwierdzono, że Caritas nie wystąpiła do władz izraelskich o ponowną rejestrację zgodnie z nowymi wytycznymi, powołując się na wcześniejsze porozumienia umożliwiające jej działalność.

„Caritas Jerozolima to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca pod auspicjami i nadzorem Zgromadzenia Katolickich Ordynariuszy Ziemi Świętej” – czytamy w komunikacie.

„W Izraelu Caritas Jerozolima posiada status osoby prawnej kościelnej, którego misja i status zostały uznane przez Państwo Izrael w ramach Podstawowego Porozumienia z 1993 roku oraz zawartego w 1997 roku Porozumienia o Osobowości Prawnej, podpisanego między Stolicą Apostolską a Państwem Izrael.”

W trakcie trwania konfliktu Izrael był oskarżany o „upolitycznianie” dostaw pomocy humanitarnej, z kolei Hamas – o wykorzystywanie jej do sprawowania kontroli nad lokalną ludnością. Obie strony odrzucają te zarzuty – Izrael twierdzi, że ograniczenia wynikają wyłącznie z względów bezpieczeństwa, a różne raporty wskazują, że Hamas w niewielkim stopniu przejmuje pomoc przeznaczoną dla cywilów.

Wśród innych chrześcijańskich organizacji objętych zakazem działalności ze strony Izraela znalazły się World Vision oraz DanChurchAid.

Źródło: Christian Today