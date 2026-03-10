Chrześcijańskie i pro-life środowiska chcą rejestracji nowych partii w Meksyku

Polityczny krajobraz Meksyku może stać u progu zmian, ponieważ środowiska promujące wartości biblijne dążą do większej roli w polityce krajowej, po tym jak Narodowy Instytut Wyborczy (INE) otrzymał wnioski od czterech stowarzyszeń ubiegających się o status ogólnokrajowych partii politycznych. Jak podaje La Jornada, co najmniej dwa z nich mają zaplecze silnie związane ze społecznościami ewangelikalnymi i konserwatywnymi.

Wśród wnioskodawców znajduje się „México Tiene Vida”, organizacja, która — jak informował w styczniu ubiegłego roku Diario Cristiano, hiszpańskojęzyczna edycja Christian Daily International — otwarcie określa się poprzez zasady współbrzmiące z Kościołem. Jej lider, Jaime Ochoa Hernández, powiedział podczas składania wymaganej dokumentacji do weryfikacji przez organ wyborczy: „Jesteśmy partią konserwatywną (…) Popieramy życie od poczęcia” — powiedział, podkreślając, że ruch wywodzi się ze społeczeństwa obywatelskiego i środowisk biznesowych.

Tymczasem stowarzyszenie „Construyendo Sociedades de Paz” (obecnie identyfikowane jako PAZ) również ubiega się o oficjalny status partii. Według informacji La Opinión de Quintana Roo grupa obejmuje członków byłych partii politycznych, takich jak Partia Spotkania Społecznego (PES), której historyczna baza była ściśle związana z członkami kościołów ewangelikalnych w całym kraju.

Proces weryfikacji nie będzie łatwy, ponieważ INE musi ustalić, czy każda z grup spełnia minimalny wymóg członkostwa wynoszący 256 030 zwolenników rozmieszczonych w całym kraju.

Pomimo oskarżeń ze strony środowisk opozycyjnych o możliwe powiązania z przedstawicielami rządu, liderzy pro-life utrzymują, że ruchy te są niezależne. Ochoa Hernández podkreślił: „Z pewnością jesteśmy konserwatywni, ale jest to projekt jedności narodowej”.

Jeśli organizacje przejdą audyt swoich list członkowskich, otrzymają oficjalną rejestrację od 1 lipca. Jak twierdzą, umożliwiłoby im to samodzielny udział w wyborach federalnych w 2027 roku, potencjalnie otwierając drogę przedstawicielom z chrześcijańskim światopoglądem do ubiegania się o miejsca w Izbie Deputowanych oraz zabiegania o politykę opartą na wartościach rodzinnych i wolności religijnej.

Autor: Javier Bolaños

Źródło: Christian Daily