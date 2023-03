Chrześcijański twórca Charlie Mackesy zdobywa Oskara za najlepszy krótkometrażowy film animowany

Charlie Mackesy, otwarcie wierzący chrześcijanin, i Matthew Freud zdobyli Oskara na 95. dorocznej gali rozdania nagród Akademii Filmowej za najlepszy, krótkometrażowy film animowany „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”. Film powstał na podstawie popularnej książki dla dzieci Mackesy’ego pod tym samym tytułem.

Gdy w niedzielny wieczór w Dolby Theater Mackesy odbierał nagrodę, w czasie podziękowań powiedział, że jest „wdzięczny” i „brak mu słów” z powodu tak wielkiego wsparcia publiczności. Dodał, że przyjęcie książki i jej filmowej adaptacji to dla niego „większa nagroda”, niż sam Oskar.

„Nagrody są niesamowite i prawdę mówiąc, brak mi słów, ale większą nagrodą jest reakcja ludzi na książkę i film” – powiedział Mackesy w pomieszczeniu dla laureatów.

Mackesy przyznał, że kiedyś źle oceniał kościół, i że od wielu lat jest wierzącym. W 2019 roku, we współpracy z chrześcijańską inicjatywą kurs Alfa UK nagrał film, w którym podzielił się swoją ideologiczną przemianą, podkreślając „wartość bliższego przyjrzenia się” chrześcijaństwu. Evangelical Focus zauważyło, że w młodości Mackesy był określany jako „zajadły anty-chrześcijanin”.

Jego dociekliwa natura w końcu doprowadziła go do życiowego celu, co na zawsze zmieniło jego kierunek i zbliżyło go do Jezusa. Teraz wykorzystuje swoją twórczość, wykłady i wywiady, by dzielić się przesłąniami głęboko zakorzenionymi w jego wierze.

Jednym z jego słynnych dzieł sztuki jest rzeźba z brązu o nazwie „Powrót syna marnotrawnego”, która znajduje się na wystawie w Holy Trinity Brompton w Londynie w Anglii. Ten popularny kościół jest kościołem domowym Mackesy’ego.

Gdy po swoim wielkim zwycięstwie Mackesy rozmawiał z dziennikarzami, opowiedział historię pewnej kobiety, która usłyszała od swojego 5-letniego wnuczka, że jest „wystarczająca taka, jaka jest”. Słowa będące cytatem z książki, którą przeczytał jej wnuk, pokazały wpływ jego pracy.

„Powiedziała, że potem płakała na myśl o tym, że te słowa stały się życiowym mottem jej wnuka” – powiedział.

60-letni rysownik słyszał wiele świadectw od ludzi poruszonych jego pracą, mówiąc, że były „dla niego jak złoto”.

Oryginalny film został wyprodukowany przez Apple, BBC i Bad Robot. Głosu użyczyli m. in. Tom Hollander, Idris Elba, Gabriel Byrne i Jude Coward Nicoll.

Film „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” jest dostępny w streamingu.

Autor: Jeannie Ortega Law

Źródło: Christian Post