Chrześcijański nauczyciel dwukrotnie zwolniony za wyrażanie biblijnych poglądów

Chrześcijański nauczyciel, który wniósł sprawę przeciwko swojej byłej szkole z powodu konfliktu o używanie zaimków osobowych niezgodnych z tożsamością płciową ucznia, mówi, że został zwolniony z następnej szkoły za nazwanie Mahometa „fałszywym prorokiem”.

Joshua Sutcliffe użył tego sformułowania na nagraniu video, jakie umieścił na swoim osobistym kanale YouTube, na którym krytycznie wypowiedział się też o takich osobach, jak Russell Brand, założyciel mormonizmu Joseph Smith i Charles Darwin.

„Wszyscy ci ludzie przynoszą niszczące herezje, które są przeciwko nauczaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, dlatego są fałszywymi prorokami” – powiedział.

W styczniu tego roku, Sutcliffe zawarł ugodę ze szkołą w Oxfordzie, w której był zawieszony, i w której prowadzono w jego sprawie dochodzenie za odmowę zwracania się do transseksualnego ucznia przy pomocy preferowanych przez niego zaimków.

Wydany wówczas nakaz sądowy nie pozwalał na wymienianie jego nazwiska w mediach, jednak na początku sierpnia termin zakazu upłynął.

Po odejściu od poprzedniego pracodawcy, Sutcliffe pojechał do Londynu, gdzie zatrudnił się w innej szkole, podobno katolickiej. Na nagraniu na YouTube twierdzi, że zwolniono go po raz drugi, tym razem z powodu jego komentarzy na temat Mahometa.

Na filmie video zatytułowanym „Co Biblia mówi o fałszywych prorokach?”, Sutcliffe powiedział: „Wiem, że to kontrowersyjne i wiem, że ludzie mogą być urażeni tym, co mówię, ale robię to w miłości i dlatego, że chcę mówić prawdę”.

„Uważam, że Mahomet jest fałszywym prorokiem. Sugerowałbym, że muzułmanie mają fałszywe rozumienie Boga, ponieważ są prowadzeni przez fałszywego proroka.

„Jezus jest jedynym prawdziwym prorokiem, ponieważ jest Bogiem w ciele, jest głosem Boga, przynosi prawdziwe objawienie i rozumienie, ponieważ jest Bogiem.

„Mamy w tym narodzie innych fałszywych proroków, mniejsza o tych, którzy idą za nauczaniem Mahometa.

„Na przykład ktoś taki w kulturze, jak Russell Brand, który uczy pokolenie, jak myśleć.

„[Brand] ma koncepcję wielowyznaniowości, że każda wiara prowadzi na szczyt góry” – mówi.

Na innym filmie video, Sutcliffe broni swojego stanowiska, twierdząc, że w poprzedniej sprawie o zwracanie się do ucznia przy pomocy zaimków niezgodnych z jego tożsamością płciową, był „zastraszany przez mafię LGBT”.

„Jestem tu, by was uczyć o tym, czego nie pozwalają mi uczyć w realnym świecie (…) buntując się przeciwko systemowi, ponieważ sprawy, o których uwielbiam uczyć i mówić, są prawdziwą, biblijną perspektywą i rozumieniem” – wyjaśnia.

„A w dzisiejszym świecie jestem wyrzucony, jestem odrzucony, mówią mi, że nie wolno mi myśleć zgodnie z Biblią” – twierdzi Sutcliffe.

Komentując drugie zawieszenie Sutcliffe’a, konserwatywny blogger chrześcijański Adrian Hilton powiedział, że jego poglądy nie powinny być podstawą do zwolnienia.

„Czy nauczycielom szkolnym nie wolno już w ich własnym czasie i w ich własnej przestrzeni zgłębiać nadciągającego kryzysu uniwersalizm kontra wielokulturowość? Co się stało z wolnością religii?” – pyta Hilton.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today