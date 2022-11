Chrześcijański klasztor odkryty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, datowany na okres przed islamem

Odkrycie starożytnego, chrześcijańskiego klasztoru na wyspie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UAE) może przybliżać wczesną historię chrześcijaństwa z czasów przed pojawieniem się tam islamu.

Zgodnie z doniesieniami The Associated Press, archeolodzy znaleźli klasztor na wyspie Siniyah, wydmie na obszarze miasta Umm al-Quwain w UAE, około 50 kilometrów na północny wschód od Dubaju nad Zatoką Perską. To drugi klasztor odkryty w Emiratach, mogący pochodzić aż sprzed 1 400 lat.

W czwartek 3 listopada, na miejscu odkrycia była minister kultury i młodzieży UAE, Noura bint Mohammed al-Kaabi, i przewodniczący Wydziału Turystyki i Archeologii Umm al-Quwain, szejk Majid bin Saud Al Mualla.

Ministerstwo Kultury UAE sponsoruje bieżące prace wykopaliskowe, prowadzone w pobliżu budynków należących do osady datowanej na czasy sprzed islamu.

Próbka pobrana z fundamentów ostatnio odkrytego klasztoru, poddana datowaniu metodą węglową, wskazuje na okres między 534 i 656 rokiem po Chrystusie. Islamski prorok Mahomet urodził się w 570 roku po Chrystusie, a zmarł podobno w 632 roku, po zdobyciu Mekki na obszarze dzisiejszej Arabii Saudyjskiej.

Plan podłogi klasztoru sugeruje, że chrześcijański kult odbywał się w kościele jednonawowym. W pobliżu konstrukcji znajduje się drugi budynek obejmujący cztery pomieszczenia, gdzie mógł mieszkać lider wspólnoty kościelnej. W innych pomieszczeniach wewnątrz klasztoru znajduje się chrzcielnica i piec do robienia komunijnego chleba.

Inna część budynku zwana nawą prawdopodobnie mieściła ołtarz i miejsce przeznaczone na wino komunijne.

Pierwszy chrześcijański klasztor w UAE archeolodzy odkryli na początku lat 90. ubiegłego wieku na wyspie Sir Bani Yas. Budowla datowana jest na ten sam przedział czasowy, co klasztor z Umm al-Quwain.

Timothy Power, profesor nadzwyczajny archeologii na Uniwersytecie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który pomagał w badaniach nad klasztorem z Umm al-Quwain, obecne Emiraty określił mianem „tygla narodów”.

„Niezwykły jest fakt, że podobna sytuacja istniała tutaj tysiąc lat temu, i ta historia zasługuje na to, by ją opowiedzieć” – powiedział Power w wywiadzie dla AP. Dzisiaj, nieco powyżej 12 procent populacji UAE to chrześcijanie.

Zgodnie z raportem Departamentu Stanu USA z 2021 roku, konstytucja UAE określa islam jako oficjalną religię Emiratów, jednak dopuszcza wolność wyznania, jeśli nie jest ono w konflikcie z polityką publiczną. Konstytucja zabrania dyskryminacji religijnej i nakłada odpowiedzialność karną na akty „nienawiści religijnej”.

„Według przedstawicieli niemuzułmańskiej społeczności religijnej, istniał wysoki poziom tolerancji społecznej dla przekonań i tradycji mniejszości religijnych, szczególnie tych, które są zrzeszone z domami kultu oficjalnie uznanymi przez rządy federalnego lub lokalnego emiratu, chociaż konwersja z islamu była mocno odradzana” – stwierdził Departament Stanu w dorocznym raporcie na temat Międzynarodowej Wolności Religijnej.

W 2019 roku, UAE ogłosiły zamiar otwarcia Domu Rodziny Abrahamowej na wyspie Saadiyat w pobliżu Abu Dabi. Kompleks będzie zawierał kościół, synagogę i meczet, by promować harmonię religijną i łączyć wyznawców trzech „religii abrahamowych”.

Badania archeologiczne innych historycznych miejsc chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie dostarczają informacji o podbojach militarnych, które opisuje Biblia.

Autor: Samantha Kamman

Źródło: Christian Post

