Chrześcijański film „Przypływ wiary” (Breakthrough) nominowany do Oskara

Chrześcijański film „Breakthrough” („Przypływ wiary”) i dwa inne zainspirowane wiarą produkcje filmowe otrzymały w tym tygodniu nominacje do Oskara.

„Przypływ wiary” opowiada prawdziwą, opartą na cudzie historię Joyce i Johna Smith, matki i syna, którzy w najbardziej dramatycznym momencie swojego życia wsparli się na mocy modlitwy.

Film został nominowany w kategorii „najlepszy oryginalny utwór muzyczny” za piosenkę „I’m Standing With You” Diane Warren, którą wykonała odtwórczyni roli głównej, Chrissy Metz.

„Jesteśmy niezwykle dumni z nominacji, która sama w sobie jest osiągnięciem i świadectwem osławionej mocy modlitwy” – powiedział dyrektor wykonawczy „Przypływu wiary”, pastor Samuel Rodriguez. „Hollywood potrzebuje więcej historii nadziei, które przemawiają do najgłębszych potrzeb ludzkiego serca. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że ‚Breakthrough’ dotknął serc nie tylko tak wielu fanów kina, ale też krytyków filmowych, którzy zauważają takie filmy. Bogu niech będzie chwała „.

W premierowy weekend w USA, film „Breakthrough” znalazł się na trzecim miejscu w rankingu oglądalności, a w październiku zeszłego roku zdobył tytuł Inspirującego Filmu Roku podczas dorocznej, pięćdziesiątej gali rozdania nagród Dove przyznawanych przez Gospel Music Association.

Nominacje do Oskara otrzymały też dwa inne zainspirowane wiarą filmy, „Harriet” i „A Beautiful Day in the Neighborhood” („Cóż za piękny dzień”).

„Harriet” został nominowany w kategorii „najlepsza aktorka” za główną rolę Cyntii Erivo oraz w kategorii „najlepszy oryginalny utwór muzyczny” za piosenkę „Stand Up” Cyntii Erivo i Joshuy Briana Scotta, w wykonaniu Erivo.

Film powstał w oparciu o pasjonującą, inspirującą historię życia heroicznej abolicjonistki Harriet Tubman, która uciekła z niewoli i stała się jedną z największych bohaterek Ameryki.

Tom Hanks otrzymał nominację dla „najlepszego aktora drugoplanowego” za rolę Freda Rogersa w „Cóż za piękny dzień”.

Jak informuje „The Los Angeles Times„, to pierwsza od prawie 20 lat nominacja do Oskara dla tego słynnego aktora.

Hanks wcielił się w rolę uwielbianego gospodarza programu telewizyjnego dla dzieci, który urzekał widzów, ucząc ich o delikatnych problemach, jak strata pupila, czy akceptowanie wzajemnych różnic.

Chociaż „Harriet” i „Cóż za piękny dzień” nie są zaliczane do filmów chrześcijańskich, są inspirujące i niosą widzom pozytywny przekaz.

Zwycięzców poznamy 9 lutego podczas 92. ceremonii rozdania nagród Akademii Filmowej w Dolby Theatre w Hollywood.

Autor: CBN News

Źródło: CBN News