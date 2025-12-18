Chrześcijańska rodzina dziewczynki zgwałconej w Pakistanie domaga się sprawiedliwości

W ubiegłym tygodniu w Pakistanie doszło do brutalnej napaści seksualnej na 6-letnią chrześcijańską dziewczynkę. Sprawcą okazał się jej muzułmański sąsiad. Ojciec dziecka alarmuje, że rodzina napastnika wywiera na nich ogromną presję, żądając wycofania zawiadomienia z policji i zawarcia pozasądowej ugody.

Saleem Masih, ubogi murarz i członek Armii Zbawienia, relacjonuje, że do zdarzenia doszło 10 grudnia. Jego córka uczęszczała na korepetycje do domu sąsiadów, prowadzone przez siostrę Muhammada Uzaira Riaza Dogara (mężczyzny po dwudziestym roku życia). To właśnie on miał dopuścić się gwałtu na dziecku.

Dziewczynka uczyła się u siostry podejrzanego od blisko czterech miesięcy w wiosce Chak No 237-GB (rejon Jaranwala, dystrykt Faisalabad, prowincja Pendżab). Feralnego dnia nauczycielka zostawiła uczniów pod opieką swojego młodszego brata, sama zaś udała się do prac domowych.

„Oskarżony pozwolił wyjść wszystkim muzułmańskim dzieciom poza moją córką. Wtedy siłą zaciągnął ją do innego pokoju i zgwałcił” – powiedział Masih w rozmowie z Christian Daily International-Morning Star News.

Gdy dziewczynka nie wracała do domu, jej matka poszła aby ją odebrać. Znalazła dziecko siedzące nieopodal domu Dogara – dziewczynka płakała z bólu, a jej ubranie było przesiąknięte krwią.

„Moja żona była zdruzgotana tym, co usłyszała od córki. Stan dziecka był tak ciężki, że nie mogło ono ustać na nogach; żona musiała zanieść ją do domu na rękach” – wspomina ojciec. Rodzina natychmiast wezwała policję, która przewiozła sześciolatkę do szpitala. Badania medyczne potwierdziły brutalne wykorzystanie seksualne.

Mimo że Dogar trafił do aresztu, jego bliscy zaczęli zastraszać chrześcijańską rodzinę, próbując wymusić ugodę. Groźby były na tyle poważne, że Masihowie zostali zmuszeni do opuszczenia wioski.

„Mieli czelność powiedzieć nam, że jako biedni chrześcijanie powinniśmy być wdzięczni, że ich syn 'tylko’ ją wykorzystał, a nie 'pełnowymiarowo zgwałcił’, co rzekomo przyniosłoby nam jeszcze większą hańbę” – relacjonuje Masih. „Grozili, że jeśli nie pójdziemy na układ, zamienią nasze życie w piekło i nikt nie stanie w naszej obronie”.

Ojciec ofiary zapowiada jednak, że nie spocznie, dopóki nie wywalczy sprawiedliwości. „Muzułmanie myślą, że mogą popełnić przeciwko nam każdą zbrodnię bez konsekwencji. Ten sam człowiek zaatakował wcześniej inną chrześcijańską dziewczynkę w wiosce, ale jej rodzina milczała ze strachu. My się nie cofniemy, bez względu na wszystko” – deklaruje Saleem Masih.

Rodzina otrzymała wsparcie od organizacji Christians’ True Spirit (CTS), która zapewniła im schronienie oraz bezpłatną pomoc prawną. Dyrektor wykonawcza CTS, Katherine Sapna, poinformowała, że Dogarowi postawiono zarzuty na podstawie artykułu 376-iii pakistańskiego kodeksu karnego. Przewiduje on karę śmierci lub dożywocia za gwałt na małoletnich lub osobach z niepełnosprawnością.

„Wiele ubogich chrześcijańskich rodzin unika drogi prawnej z obawy przed stygmatyzacją i zemstą potężnych oprawców. Postawa rodziny Masihów jest niezwykle budująca” – stwierdziła Sapna. Ze względów bezpieczeństwa CTS zdecydowało, że rodzina pozostanie w ukryciu do czasu oficjalnego wniesienia aktu oskarżenia do sądu.

„To tragiczne, że zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem ta rodzina została zmuszona do ucieczki z własnego domu. Ich bezpieczeństwo jest jednak priorytetem – musimy chronić ich przed wszelkimi próbami wymuszenia ugody przez rodzinę sprawcy” – dodała Sapna.

Pakistan, w którym ponad 96% populacji stanowią muzułmanie, zajął 8. miejsce w rankingu World Watch List 2025 organizacji Open Doors, obejmującym kraje, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani.

Źródło: Morning Star News