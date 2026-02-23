Chrześcijańska grupa prawna sprzeciwia się unijnemu planowi dotyczącemu aborcji transgranicznej

Chrześcijańska organizacja prawnicza sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez europejskich ustawodawców, które w ramach inicjatywy „My Voice My Choice” (MVMC) pozwoliłyby kobietom podróżować do innego kraju na kontynencie w celu dokonania aborcji.

Inicjatywa MVMC została złożona w Komisji Europejskiej 1 września po uzyskaniu 1 124 513 zweryfikowanych deklaracji poparcia. Parlament Europejski następnie przeprowadził wysłuchanie publiczne, a 17 grudnia zagłosował za przyjęciem środka – 358 głosów za, 202 przeciw i 79 wstrzymujących się.

Parlament Europejski następnie wezwał Komisję Europejską do rozważenia dobrowolnego mechanizmu finansowego (opt-in), wspieranego przez fundusze UE, który miałby pomóc w finansowaniu i ułatwianiu transgranicznego dostępu do aborcji, zgodnie z krajowym prawem państw członkowskich uczestniczących w mechanizmie.

Ponad 170 organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wystosowało wspólny list do Komisji Europejskiej, wzywając do pozytywnej i zdecydowanej odpowiedzi na plan mający na celu poszerzenie dostępu do usług aborcyjnych.

„List kończy się jasnym przesłaniem: pozytywna odpowiedź na My Voice, My Choice uratowałaby życie, zmniejszyła cierpienie i przełożyła wartości UE na konkretne działania” – stwierdzono w komunikacie prasowym kampanii MVMC.

Komisja Europejska ogłosi swoją decyzję w sprawie inicjatywy „My Voice My Choice” (MVMC) 25 lutego 2026 roku.

Według European Centre for Law and Justice (ECLJ) mogłoby to pozwolić Francuzce w ciąży między 14. a 22. tygodniem — czyli poza ustawowym limitem czasowym obowiązującym we Francji — wyjechać do Holandii w celu dokonania aborcji.

Aborcja dzieci, u których zdiagnozowano zespół Downa, jest w Polsce nielegalna, ale zgodnie z proponowanymi zasadami Polka nosząca nienarodzone dziecko z zespołem Downa mogłaby pojechać do Francji na aborcję, finansowaną ze środków Unii Europejskiej.

ECLJ nazwało ten plan „skandalicznym”, a Grégor Puppinck, dyrektor European Centre for Law and Justice, wysłał list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, Stéphane’a Séjourné, byłego francuskiego ministra i wiceprzewodniczącego Komisji, oraz pozostałych dwudziestu pięciu komisarzy europejskich, potępiając tę strategię i określając ją jako naruszenie suwerenności państw w tej kwestii.

„Ocena przez Komisję inicjatywy MVMC dotyczy propozycji, która postawiłaby unijne instrumenty finansowe w służbie ułatwiania dostępu do aborcji, w tym poprzez środki stwarzające ryzyko obchodzenia krajowych ram ustawodawczych przyjętych w demokratycznych procesach” – napisał Puppinck.

„Takie podejście oznaczałoby wykorzystanie działań Unii do neutralizowania lub omijania prawa krajowego w obszarze o głębokiej wrażliwości moralnej, który pozostaje przede wszystkim w gestii państw członkowskich”.

Zdaniem Puppincka realizacja tego kursu groziłaby utratą wiarygodności w oczach obywateli i państw członkowskich sprzeciwiających się aborcji.

„Oznaczałoby to instrumentalizację kompetencji Unii w celu unieważniania decyzji polityki krajowej za pomocą środków finansowych i osiągania rezultatów, które krajowe organy ustawodawcze świadomie postanowiły regulować w odmienny sposób” – dodał.

„Wykorzystanie w ten sposób unijnych mechanizmów finansowych budziłoby poważne obawy dotyczące neutralności Komisji i jej zaangażowania w lojalną współpracę, a także dalej podkopywałoby zaufanie do równego i zasadniczego traktowania inicjatyw obywatelskich w ideologicznie spornych obszarach” – stwierdził.

Puppinck, pisząc w imieniu ECLJ, przedstawił pięć powodów, dla których inicjatywa powinna zostać odrzucona.

Po pierwsze, ograniczenia kompetencji UE i zasada pomocniczości w sprawach dotyczących aborcji.

Po drugie, brak uznanego prawa do aborcji w europejskim i międzynarodowym prawie praw człowieka.

Po trzecie, kontekst instytucjonalny i bezstronna ocena, w jakich inicjatywa MVMC została opracowana i promowana.

Po czwarte, medyczne, psychologiczne i społeczne konsekwencje aborcji dla kobiet.

Po piąte, spójność i rzetelność proceduralna w traktowaniu przez Komisję ideologicznie przeciwstawnych europejskich inicjatyw obywatelskich (EIO), w szczególności w porównaniu z inicjatywą „Jeden z nas” (One of Us).

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily