Chrześcijańska firma ma zapłacić 220 tysięcy dolarów, za odmowę transseksualnemu pracownikowi korzystania z damskiej toalety

Sąd w Illinois (USA) nakazał, by chrześcijański właściciel sieci sklepów ze sztuką i rękodziełem Hobby Lobby zapłacił ponad 220 tysięcy dolarów grzywny za odmawianie jednemu ze swoich transseksualnych pracowników możliwości korzystania z damskiej toalety.

W połowie sierpnia tego roku, trzyosobowy panel sędziowski z sądu apelacyjnego w Illinois jednogłośnie orzekł, że Hobby Lobby złamało Ustawę Illinois o Prawach Człowieka, nie pozwalając jednemu ze swoich pracowników na korzystanie z toalety, która odpowiada jego tożsamości płciowej, zamiast płci biologicznej.

Sierpniowe orzeczenie podtrzymuje wcześniejszy wniosek Komisji Praw Człowieka w Illinois. Firma otrzymała nakaz zapłaty swojemu wieloletniemu pracownikowi 220 tysięcy dolarów w opłatach adwokackich za „stres emocjonalny”. Hobby Lobby stwierdziło, że grzywna jest wygórowana, ale sąd nie uznał argumentów firmy za przekonujące.

Hobby Lobby, znana ze swojej wierności chrześcijańskim zasadom

Sieć handlowa, której właścicielem jest rodzina Green, stała się znana ze swojej wierności chrześcijańskim zasadom.

Pracownik Hobby Lobby, biologiczny mężczyzna, który obecnie identyfikuje się jako Meggan Sommerville, zaczął pracować w firmie w 1998 roku – wyjaśniono w decyzji sądowej.

W 2007 roku, w czasie zatrudnienia w placówce sieci w East Aurora, Sommerville rozpoczął proces zmiany płci z męskiej na żeńską.

Przemiana stała się oficjalna w 2010 roku, gdy Sommerville „formalnie poinformował Hobby Lobby o swojej zmianie płci i o zamiarze korzystania w sklepie z damskiej toalety”. Sommerville przedstawił w pracy uaktualnione prawo jazdy, kartę ubezpieczenia społecznego oraz nakaz sądowy o zmianie imienia.

Chociaż Hobby Lobby wprowadziło zmiany w służbowych aktach Sommerville i w informacji o jego świadczeniach, by odzwierciedlały jego „żeńską tożsamość”, w ciągu ostatniej dekady sieć nigdy nie pozwoliła pracownikowi na korzystanie z damskiej toalety.

Sommerville mimo wszystko to robił, przez co miał do czynienia z postępowaniem dyscyplinarnym.

W 2013 roku, sklep w East Aurora zainstalował toaletę typu unisex, umożliwiając swoim pracownikom i klientom „korzystanie z toalety odpowiadającej ich płci biologicznej lub z toalety unisex”.

Sommerville stwierdził, że przymus korzystania z toalety unisex wywołał w nim poczucie, że jest „segregowany”, dodając: „Czułem się tak, jakby byli faceci, były dziewczyny, a potem ja”.

„Zapewnienie przez Hobby Lobby toalety unisex dostępnej dla wszystkich pracowników i klientów nie może naprawić nierównego traktowania Sommerville w kwestii korzystania z damskiej toalety” – stwierdził sąd. „Jeśli każdy pracownik i klient z wyjątkiem Sommerville może korzystać z toalety unisex lub z toalety odpowiadającej swojej płci, podczas gdy wybór Sommerville jest ograniczony do toalety unisex lub takiej, która nie odpowiada jej płci, Hobby Lobby dopuszcza się bezprawnej dyskryminacji”.

Brak możliwości korzystania z damskiej toalety naraził go na głęboką udrękę

Sommerville stwierdził, że brak możliwości korzystania z damskiej toalety naraził go na głęboką udrękę psychiczną, a sąd przyznał mu rację. Sąd orzekł, że postępowanie Hobby Lobby złamało prawo zakazujące „dyskryminacji jakiejkolwiek osoby z powodu jego lub jej płci lub orientacji seksualnej w związku z zatrudnieniem oraz zdolnością publicznego przystosowania”.

(…)

Sąd podkreślił, że „dyskryminowanie kogoś z powodu jego lub jej obecnie postrzeganej płci lub orientacji seksualnej” stanowi „bezprawną dyskryminację”.

„Postępowanie Hobby Lobby zdecydowanie mieści się w definicji bezprawnej dyskryminacji zgodnie z Ustawą, ponieważ traktuje Sommerville inaczej, niż wszystkie inne kobiety, które pracują lub kupują w ich sklepie, jedynie na podstawie tego, że jej tożsamość płciowa nie jest 'tradycyjnie związana z’ jej 'płcią oznaczoną przy narodzinach” – stwierdził sąd. „Komisja słusznie określiła, że postępowanie Hobby Lobby polegające na odmówieniu Sommerville dostępu do damskiej toalety, złamało jej prawa obywatelskie na postawie artykułu 2 i 5 wspomnianej Ustawy”.

„stan niezmienny”

Chociaż w swojej opinii sąd nie odniósł się do chrześcijańskiej wiary lub przekonań religijnych Hobby Lobby, wspomniał, że sieć handlowa postrzega „płeć człowieka – status bycia mężczyzną lub kobietą” jako „stan niezmienny”.

Hobby Lobby zdobyło ogólnokrajowy rozgłos, powołując się na swoje przekonania religijne w sprzeciwie wobec postanowienia o środkach antykoncepcyjnych, zawartego w ustawie o opiece zdrowotnej Obamacare (Affordable Care Act). Postanowienie zmuszało pracodawców do pokrycia ponoszonych przez pracowników kosztów metod kontroli urodzin w ramach finansowanych przez pracodawcę pakietów opieki zdrowotnej.

(…)

Autor: Ryan Foley

Źródło: Christian Post

Inne

