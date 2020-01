Chrześcijańska działaczka Mary Fatemeh Mohammadi aresztowana w Iranie podczas protestów

12 stycznia, chrześcijańska działaczka Mary Fatemeh Mohammadi została aresztowana w stolicy Iranu, Teheranie, podczas trwających tam protestów.

Według informacji na stronie internetowej Article 18, Mohammadi aresztowano w pobliżu placu Azadi, gdzie zebrali się demonstranci, protestujący po przyznaniu się przez irański rząd do zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego.

W tym samym dniu aresztowano też innych protestujących w różnych irańskich miastach, jednak nie wiadomo, czy Mohammadi uczestniczyła w którejś z odbywających się tam demonstracji.

Zanim ją aresztowano, działaczka opublikowała na Twitterze serię wpisów, w których stwierdziła, że naród irański mierzy się z „miękką represją”. Publikując wpisy, posłużyła się hashtagiem oznaczającym „tłumienie jest normą”.

Dodała, że pokonanie „miękkiej represji” jest jeszcze trudniejsze w starciu z „twardą represją” pałek policyjnych i gazu łzawiącego.

Mohammadi napisała, że irański reżim „instytucjonalizuje fałszywe przekonania przez wybiórcze podawanie wiadomości” i „kłamstwa, których częste powtarzanie czyni je bardziej wiarygodnymi”.

Według HRANA News, w lipcu zeszłego roku, Mohammadi została aresztowana po ataku jakiejś kobiety, którą obraził jej strój.

W 2017 roku, aresztowano ją i zatrzymano w Teheranie, gdzie została skazana na sześć miesięcy więzienia pod zarzutem „udziału w grupach głoszących wiarę”, „działalności chrześcijańskiej” i „działania przeciwko bezpieczeństwu państwa przez propagandę przeciwko reżimowi”.

W zeszłym miesiącu, bez wyjaśnienia wyrzucono ją z teherańskiego uniwersytetu, na którym studiowała język angielski jako przedmiot kierunkowy.

„Odmawianie podstawowych i fundamentalnych praw, takich jak prawo do edukacji, z pewnością może działać jako mechanizm nacisku i jest wykorzystywane jako dźwignia, by nakładać presję na mniejszości religijne i działaczy praw człowieka w nadziei, że zaprzestaną swoich działań i porzucą swoje przekonania” – powiedziała Mohammadi.

Jak informuje serwis Devoted News, nawracający się z islamu są prześladowani przez rząd, a ci, którzy praktykują wiarę w środowisku kościelnym, ponoszą stałe ryzyko więzienia.

Ostatnie aresztowanie Mohammadi wywołało na mediach społecznościowych falę modlitw, a w wielu wzbudziło podziw dla jej odwagi i siły.

