Chrześcijańska agencja adopcyjna idzie do sądu z powodu swoich przekonań

Zaledwie kilka tygodni po tym, gdy w stanie Nowy Jork zalegalizowano aborcję aż do momentu narodzin, chrześcijańska agencja adopcyjna twierdzi, że stan próbuje zmusić ją do zamknięcia działalności.

Agencja New Hope Family Service pozwała stan Nowy Jork w grudniu, a w najbliższy wtorek stawi się przed sądem federalnym, by powstrzymać stan przed braniem jej na cel z powodu przekonań religijnych.

Działająca non-profit agencja kieruje się polityką priorytetowego umieszczania dzieci w domach zastępczych, w których ojciec i matka pozostają w związku małżeńskim.

Po przyjrzeniu się politykom New Hope, Nowojorski Urząd Państwowy ds. Dzieci i Usług Rodzinnych [New York State Office of Children and Family Services – OCFS] skierował do agencji list następującej treści: „Stwierdzono, że polityka agencji, dotycząca nie umieszczania ‚dzieci u par, które żyją ze sobą bez związku małżeńskiego’ lub ‚u par jednopłciowych’, narusza 18 tytuł prawny NYCRR § 421.3 i jest dyskryminująca i niedopuszczalna”.

Stan postawił New Hope ultimatum: „Zrewidować obecną politykę i kontynuować istniejący program adopcyjny” lub „zaniechać dopasowania polityki do rozporządzenia”, w wyniku czego „OCFS nie będzie mógł zgodzić się na kontynuację przez New Hope obecnego programu adopcyjnego, a New Hope zostanie poproszona o przedłożenie planu zamknięcia programu adopcyjnego”.

New Hope działa od 1965 roku. Według Sojuszu Obrony Wolności [Alliance Defending Freedom – ADF], organizacji, która reprezentuje New Hope, agencja nigdy nie pobierała funduszy stanowych, lecz przyjmuje datki kościołów, dotacje oraz wsparcie indywidualnych darczyńców.

Prawnik ADF, Jeana Holluck, mówi, że każde dziecko zasługuje na matkę i ojca.

„Jednakże, wykluczenie New Hope jako opartej na wierze placówki adopcyjnej oznacza, że mniej dzieci znajdzie stały dom, mniej rodziców adopcyjnych kiedykolwiek powita u siebie swoje nowe dziecko i mniej biologicznych rodziców skorzysta z wyjątkowego wsparcia, jakie New Hope udziela od dziesięcioleci. W skrócie, wszyscy stracą, jeśli rząd wymusi zamknięcie New Hope” – oświadczyła Holluck.

„Po raz pierwszy zdarza się, by oparta na wierze placówka adopcyjna była skłonna przeciwstawić się państwu i wnieść sprawę do sądu, dlatego to naprawdę pierwsza sytuacja tego typu” – mówiła dalej Holluck. „Już wiele agencji adopcyjnych zamknęło działalność z powodu rozporządzeń, jakie wyszły w innych stanach, jednak pierwszy raz widzimy, by placówka adopcyjna stanęła do walki ze stanem”.

W swojej mowie podczas ostatniego Państwowego Śniadania Modlitewnego [National Prayer Breakfast], prezydent Donald Trump powiedział, że jego organizacja „pracuje nad zapewnieniem, by oparte na wierze agencje adopcyjne mogły pomagać bezbronnym dzieciom znajdować ‚docelowe rodziny’, jednocześnie kierując się swoimi głębokimi przekonaniami”.

Emily Jones

źródło: CBN News