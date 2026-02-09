Dla dzieci
PrześladowaniaZe świata

Chrześcijanki w Nepalu mimo prześladowań

09/02/2026Aktualizowane: 07/02/2026

Chrześcijanie w Nepalu są odrzucani przez swoje rodziny i społeczności, ale pozostają wierni Chrystusowi. Presja, aby powrócić do tradycyjnego hinduizmu w tym kraju, rośnie wraz z wpływami radykalnych hinduskich nacjonalistów, którzy przekraczają granicę z Indii.

Siostra Rupa, nepalijska chrześcijanka, została pobita i wyrzucona z domu za swoją wiarę w Chrystusa. Lokalni misjonarze pomagają jej założyć małą firmę odzieżową, która będzie również służyć jako platforma do dalszego dzielenia się ewangelią. Siostra Roshani również została odrzucona przez swoją rodzinę za naśladowanie Jezusa. Pomimo trudności nadal dzieli się ewangelią o Chrystusie i uczy innych. „Jej odwaga jest inspirująca” – powiedział jeden z misjonarzy.

Módlmy się za chrześcijan takich jak Rupa i Roshani w Nepalu, którzy pozostają odważni i wierni, nawet kosztem sprzeciwu i odrzucenia.

Źródło: Voice of the Marthyrs
Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
09/02/2026Aktualizowane: 07/02/2026
pokaż więcej

Podobne wiadomości

Laura Fernández obiecuje rząd szanujący wolność religijną w Kostaryce

08/02/2026

Aresztowanie misjonarki z Korei Płd. za głoszenie Ewangelii dzieciom

08/02/2026
Więzy, przemoc, niewola

Talibowie legalizują niewolnictwo, zaostrzają represje wobec kobiet i dziewcząt

07/02/2026

Policja wymusza skargi przeciwko niezarejestrowanym kościołom

07/02/2026
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button