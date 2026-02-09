Chrześcijanki w Nepalu mimo prześladowań

Chrześcijanie w Nepalu są odrzucani przez swoje rodziny i społeczności, ale pozostają wierni Chrystusowi. Presja, aby powrócić do tradycyjnego hinduizmu w tym kraju, rośnie wraz z wpływami radykalnych hinduskich nacjonalistów, którzy przekraczają granicę z Indii.

Siostra Rupa, nepalijska chrześcijanka, została pobita i wyrzucona z domu za swoją wiarę w Chrystusa. Lokalni misjonarze pomagają jej założyć małą firmę odzieżową, która będzie również służyć jako platforma do dalszego dzielenia się ewangelią. Siostra Roshani również została odrzucona przez swoją rodzinę za naśladowanie Jezusa. Pomimo trudności nadal dzieli się ewangelią o Chrystusie i uczy innych. „Jej odwaga jest inspirująca” – powiedział jeden z misjonarzy.

Módlmy się za chrześcijan takich jak Rupa i Roshani w Nepalu, którzy pozostają odważni i wierni, nawet kosztem sprzeciwu i odrzucenia.

Źródło: Voice of the Marthyrs

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan