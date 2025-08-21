Ze świata

Chrześcijanka w Pakistanie zmienia wyznanie w dowodzie osobistym

21/08/2025Aktualizowane: 21/08/2025
Zdjęcie: QASIM REHMANI z Pixabay

Pakistan: Kobieta, która przeszła z islamu na chrześcijaństwo, otrzyma nowy dowód osobisty

W przełomowym orzeczeniu sąd w Lahaurze nakazał władzom Pakistanu wydanie nowego dowodu osobistego kobiecie, która 15 lat temu porzuciła islam i wyszła za chrześcijanina. Kobieta od lat bezskutecznie starała się o zmianę wyznania w dokumentach – urzędnicy odmawiali, grożąc jej konsekwencjami za apostazję.

*** Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na swój adres e-mail. ***

Adwokat Lazar Allah Rakha, zaangażowany przez organizację Christian Solidarity International, wykazał przed sądem, że kobieta dobrowolnie przyjęła chrześcijaństwo i zawarła ślub kościelny. Mimo że urzędnicy NADRA wystawili dokumenty dla jej pięciorga dzieci, odmawiali aktualizacji danych matki, ignorując m.in. świadectwo chrztu.

1 lipca sąd uznał sprawę za „błąd wpisu” i polecił wydanie nowego dowodu. Rakha wskazał, że odmowa naruszała konstytucyjne prawa do wolności religijnej i ochrony życia.

Choć Pakistan nie penalizuje formalnie apostazji, konwertyci na chrześcijaństwo ryzykują oskarżeniami o bluźnierstwo oraz przemocą ze strony otoczenia. Zgodnie z polityką NADRA, muzułmanie nie mogą zmieniać wyznania w dokumentach, w przeciwieństwie do konwertytów na islam.

Pakistan zajmuje 8. miejsce w rankingu Open Doors 2025 jako jeden z najtrudniejszych krajów do życia dla chrześcijan.

Logo Facebooka Kontynuuj rozmowę na naszej stronie na Facebooku.

Tagi
21/08/2025Aktualizowane: 21/08/2025
pokaż więcej

Podobne wiadomości

niebo

Muzułmanie w Strefie Gazy opisują zmieniające życie

20/08/2025

Szkocka babcia aresztowana za trzymanie znaku w pobliżu kliniki aborcyjnej nie będzie ścigana

19/08/2025

Dzieci porwane przez islamistów w zapomnianej wojnie w Mozambiku

19/08/2025
Gaza

Izrael oskarżony o wykorzystywanie pomocy humanitarnej jako broni w konflikcie w Strefie Gazy

18/08/2025
Kliknij aby skomentować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button