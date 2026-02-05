Chrześcijanka uwięziona pod fałszywym zarzutem bluźnierstwa

Pakistańska chrześcijanka została uwięziona na ponad 18 miesięcy po tym, jak fałszywie oskarżono ją o bluźnierstwo. Jej oskarżycielami są muzułmanie, oburzeni tym, że na zewnątrz jej domu wisiał krzyż chrześcijański. Nie chcieli pod nim przejść i zażądali, aby go zdjęła, ale odmówiła.

Rozgniewani mężczyźni podarli Koran i rozrzucili jego fragmenty przed jej domem. Kiedy wyszła na zewnątrz, zobaczyła strzępy papieru i podniosła je, aby zobaczyć. Wtedy została zaatakowana. Została zabrana do lokalnego więzienia i oskarżona o bluźnierstwo. Nie pozwolono jej zobaczyć trzy letniego syna. Jej rozprawa w sprawie kaucji była wielokrotnie przekładana, ale 5 listopada 2025 roku została ostatecznie zakończona. Pomimo ustalenia kaucji, chrześcijanka przebywała w więzieniu kolejne dwa tygodnie. Pracownicy misyjni proszą o modlitwę, aby Pan uzdrowił naszą siostrę i jej rodzinę oraz wzmocnił ją po doświadczeniach związanych z uwięzieniem. Módlmy się także o umorzenie wszystkich zarzutów o bluźnierstwo.

Pamiętajmy w modlitwie o naszej siostrze w Pakistanie. Prośmy PANA, aby uleczył jej serce i ciało po tym trudnym doświadczeniu. Módlmy się, aby dobry Bóg otoczył ją i jej syna swoją miłością i pokojem. Prośmy, aby PAN wzmocnił jej wiarę i aby świadectwo jej życia mogło przynieść chwałę Jego imieniu. Módlmy się również o to, aby wszelkie fałszywe zarzuty bluźnierstwa mogły zostać oddalone.

Źródło: VOM Canada

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan