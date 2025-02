Chrześcijanka porwana i „szkolona” przez rebeliantów

Wojna domowa tocząca się w Mjanmie utrudnia nam często zrozumienie bezpośrednich przyczyn trudnej sytuacji chrześcijan. Całe społeczeństwo cierpi z powodu ubóstwa, będącego wynikiem walk i niewydolności państwa. Chrześcijanie dodatkowo poddawani są celowym prześladowaniom z powodu swojej wiary. Nasi lokalni współpracownicy podzielili się kilkoma aktualnymi prośbami o modlitwę. Są one dowodem na żarliwość tutejszych chrześcijan, ale także pokazują szczególne wyzwania, z którymi muszą sobie radzić.

Chociaż pastor Yang sam musiał kilka razy uciekać przed prześladowcami, nadal prowadzi służbę i przygotowuje innych chrześcijan na prześladowania

Pokusa pieniędzy i narkotyków

Lokalny partner Min Niang* donosi o niepokojących wydarzeniach we wschodniej części Mjanmy: nielegalne przedsięwzięcia, takie jak handel drewnem tropikalnym, jadeitem lub narkotykami, są w opinii wielu rodzin jedyną szansą wyjścia z trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie, według Niang, w prawie każdym gospodarstwie domowym jest co najmniej jedna osoba uzależniona od narkotyków. Przyczynia się do tego również praktyka armii polegająca na rozdawaniu substancji psychoaktywnych młodym ludziom w celu przeciągnięcia ich na swoją stronę.

Aby oprzeć się wszechobecnym pokusom, chrześcijanie potrzebują Bożej łaski, a także szkolenia w zakresie uczniostwa i pomocy, dzięki której będą mogli zarabiać na swoje utrzymanie. Niang prosi o modlitwę w tej intencji.

Porwana i „szkolona” przez rebeliantów

Prosimy o modlitwę za 21-letnią studentkę Nan Nan*, córkę pastora Benjamina*, jednego z naszych lokalnych partnerów z północnej Mjanmy. W listopadzie 2024 r. kobieta została uprowadzona przez grupę rebeliantów. Pastor Benjamin spotkał się z przedstawicielami grupy i domagał się uwolnienia córki. Jednak porywacze odmówili, twierdząc, że musi ukończyć szkolenie, zanim będzie mogła wrócić do rodziny.

Proszę, módlcie się o ochronę dla Nan Nan i o jej szybkie uwolnienie; módlcie się także o pocieszenie i siłę dla pastora Benjamina i jego rodziny w tym trudnym czasie.

Podziękowania: Ewangeliści zwolnieni z więzienia

John* i dwunastu członków jego kościoła udali się w grudniu do przygranicznych obszarów kraju, aby głosić Ewangelię. Grupa została aresztowana przez lokalne władze, które uniemożliwiły im przeprowadzenie zaplanowanych działań ewangelizacyjnych. Nasz partner Min*, który mieszka w okolicy, był w stanie pomóc w ich uwolnieniu. Podziękujemy Bogu za uwolnienie chrześcijan. Prosimy, módlcie się, aby Jezus otworzył nowe drzwi dla Ewangelii w tym regionie.

Podziękowanie: Obchody Bożego Narodzenia pomimo oporu ze strony władz

Lokalne władze uznały grupę plemienną we wschodniej części Mjanmy za „nielegalnych imigrantów z zagranicy”. Pomimo oporu ze strony władz pastor Khum* był w stanie świętować Boże Narodzenie z członkami tego plemienia w czterech różnych miejscach.

Zaatakowany i okradziony

Nasz współpracownik David Yang* udał się w grudniu na szkolenie. Podczas nieobecności jego dom został splądrowany przez nacjonalistyczną grupę wspierającą rząd wojskowy, a członkowie jego rodziny zostali obrabowani z pieniędzy. Cała rodzina przeniosła się do innej części kraju. Prosimy o modlitwę o Bożą ochronę dla tej rodziny i o jej bezpieczeństwo.

Chrześcijanie nie są tolerowani

Niektóre części wschodniej Mjanmy są rządzone przez społeczności będące pod silnym wpływem ideologii sąsiedniego kraju. Podczas gdy nieliczni mieszkający tam chrześcijanie mogą odprawiać nabożeństwa, goście z zewnątrz mają zakaz uczestniczenia w nich. Pastorzy i ewangelizatorzy z innych regionów nie mają zatem możliwości służenia kościołom.

Zakaz zmiany religii

Buddyści, którzy wykazują zainteresowanie chrześcijaństwem, są zastraszani. W niektórych przypadkach rodzinom grożono, że nie będą mogły pozostać w wiosce, jeśli zdecydują się zostać chrześcijanami. Podziękujmy Bogu za osoby, które wsłuchały się w przesłanie Ewangelii, i módlmy się o odwagę dla nich, aby zdecydowali się pójść za Jezusem mimo wielu obaw.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska