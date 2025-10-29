Chrześcijanin z Pakistanu wygrywa sprawę w sądzie o wyznanie w dowodzie

22-letni chrześcijanin z Pakistanu wygrał trwającą siedem miesięcy batalię sądową o sprostowanie informacji o wyznaniu w swoim komputerowym dowodzie osobistym (CNIC).

W sprawie ujawniającej systemowy problem o poważnych konsekwencjach prawnych i społecznych dla narażonych na dyskryminację mniejszości, sędzia sądu cywilnego w Bahawalpurze, Anam Younis, 17 października nakazała Narodowemu Urzędowi ds. Baz Danych i Rejestracji (NADRA) wydanie Rahulowi Masihowi nowego dowodu osobistego z poprawnymi danymi dotyczącymi jego imienia i wyznania chrześcijańskiego — poinformował jego adwokat.

Prawnik, Lazar Allah Rakha, przekazał, że pierwotny dowód osobisty Masiha, wydany w czerwcu 2022 roku, zawierał prawidłowe dane. Jednak gdy złożył wniosek o wydanie duplikatu po zagubieniu dokumentu, NADRA wydała mu nowy dowód, w którym figurował jako Sufyan Ali, a jego religią był islam.

– Masih wielokrotnie odwiedzał biuro NADRA, ale jego prośby o sprostowanie błędu pozostawały bez odpowiedzi – powiedział Rakha w rozmowie z Christian Daily International–Morning Star News.

Masih, katolik zatrudniony w biurze prywatnej spółdzielni mieszkaniowej, nie miał innego wyjścia, jak tylko zwrócić się do sądu, korzystając ze wsparcia organizacji prawniczej ADF International – dodał prawnik.

Podczas rozprawy przedstawiciele NADRA twierdzili, że Masih dobrowolnie przeszedł na islam i jako muzułmanin zarejestrował się w systemie. Nie byli jednak w stanie przedstawić żadnych dowodów potwierdzających to twierdzenie – zaznaczył Rakha.

– Sąd, uznając, że strona pozwana nie podważyła wiarygodnie stanowiska Masiha, nakazał NADRA wydanie mu dowodu osobistego z jego prawdziwym imieniem i wyznaniem – poinformował prawnik.

W trakcie postępowania Masih przedstawił świadectwo chrztu i świadectwa szkolne, a także przyprowadził swoich rodziców, którzy potwierdzili jego przynależność do Kościoła.

– Nigdy nie byłem muzułmaninem, zawsze praktykowałem chrześcijaństwo – powiedział Masih w wywiadzie dla Christian Daily International–Morning Star News. – Byłem zszokowany, gdy urzędnicy NADRA oznajmili mi, że sam zmieniłem imię i religię w systemie, a teraz nie można już tego skorygować, ponieważ jestem zarejestrowany jako muzułmanin. Mimo moich zapewnień, że to nieprawda, pozostali nieugięci i odmówili naprawienia błędu.

W Pakistanie władze z zasady nie pozwalają osobom zarejestrowanym jako muzułmanie na zmianę tożsamości religijnej. Sądy i urzędy konsekwentnie odrzucają takie wnioski – wyjątek stanowią sytuacje, w których można udowodnić błąd w dokumentach lub gdy ktoś przechodzi na islam.

Rakha zwrócił uwagę, że błędna rejestracja wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi, a także może prowadzić do dyskryminacji i zagrożeń dla bezpieczeństwa.

– Zgodnie z polityką NADRA dotyczącą wydawania komputerowych dowodów osobistych (CNIC), każdy błąd popełniony przez wnioskodawcę przy podaniu religii – spowodowany np. analfabetyzmem – może zostać zakwalifikowany jako błąd urzędniczy – powiedział. – NADRA bez przeszkód dopuszcza konwersję na islam, natomiast zmiana religii z islamu na inną traktowana jest z podejrzliwością i najczęściej odrzucana. Wnioskodawcy zazwyczaj muszą uzyskać nakaz sądowy, co wiąże się z długim i kosztownym postępowaniem.

Dodał, że błędnie zakwalifikowani jako muzułmanie członkowie mniejszości religijnych są automatycznie wykluczani z systemu przywilejów przysługujących mniejszościom w zakresie zatrudnienia i edukacji zarówno na szczeblu federalnym, jak i prowincjonalnym.

Mniejszości religijne mają zagwarantowany około 5-procentowy udział w sektorze publicznym na poziomie kraju i prowincji. Ponieważ systemy rekrutacyjne i kadrowe opierają się na danych z CNIC, – nawet osoby faktycznie należące do mniejszości są automatycznie odrzucane, jeśli są błędnie zarejestrowane jako muzułmanie – zaznaczył Rakha.

– Podobnie władze prowincji, zwłaszcza Pendżabu, zarezerwowały 2 procent miejsc na uniwersytetach publicznych dla studentów z mniejszości – kontynuował. – Aby skorzystać z tych miejsc, wymagane jest potwierdzenie danych w rejestrach NADRA. Jeśli tożsamość religijna ucznia została błędnie zarejestrowana, nie może on ubiegać się o miejsce z puli dla mniejszości ani o stypendia im przysługujące.

Co więcej, błędna rejestracja przyczynia się do niewykorzystania zarezerwowanych miejsc, ponieważ uczelnie zgłaszają je jako wolne, mimo że kwalifikujący się kandydaci zostali wykluczeni z przyczyn formalnych – dodał.

Nieprawidłowy wpis dotyczący religii wpływa również na inne dokumenty cywilne, takie jak paszporty, zaświadczenia o rejestracji rodziny (FRC), dokumentację szkolną oraz systemy rejestracji małżeństw.

– Prawo osobowe również jest ściśle powiązane z tożsamością religijną, dlatego błędne dane mogą komplikować prawne uznanie małżeństwa – wskazał Rakha. – Ma to także znaczenie dla prawa spadkowego, ponieważ przepisy dziedziczenia różnią się w zależności od religii.

Nieprawidłowa rejestracja może również generować zagrożenia społeczne i bezpieczeństwa.

– Jeśli osoba należąca do mniejszości zostanie zarejestrowana jako muzułmanin, traci dostęp do praw przysługujących mniejszościom i może spotkać się z podejrzliwością lub wrogością, jeśli prawda o jej wyznaniu wyjdzie na jaw – podkreślił. – Dla osób, które przeszły z islamu, zmiana danych religijnych w systemie NADRA jest szczególnie ryzykowna i może skutkować oskarżeniami o apostazję lub przymus.

W większości nurtów prawa islamskiego apostazja uznawana jest za grzech karany śmiercią. Choć w Pakistanie nie istnieje konkretne prawo zakazujące muzułmanom zmiany religii, apostazja może podlegać karze na mocy artykułu 295-A ustawy o bluźnierstwie, przewidującego do dwóch lat więzienia za „znieważenie uczuć religijnych dowolnej grupy obywateli”.

Rakha zaznaczył, że rozwiązanie tego problemu jest kluczowe dla zapewnienia równości obywatelskiej, wolności wyznania oraz inkluzywnego modelu państwa.

– Rząd powinien uprościć procedury korekty danych religijnych w NADRA, wprowadzając przejrzyste, bezpieczne i przystępne rozwiązania – powiedział. – Należy także wprowadzić zabezpieczenia prawne chroniące osoby chcące zmienić swoje wyznanie przed prześladowaniami.

Pakistan zajął ósme miejsce w rankingu Open Doors World Watch List 2025, obejmującym kraje, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Źródło: Morning Star News