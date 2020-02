Chrześcijanin z Iranu boi się egzekucji, grozi mu deportacja za złe odpowiedzi w quizie biblijnym

Nawrócony na chrześcijaństwo 38-letni Irańczyk ponowił podanie o azyl w brytyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W razie deportacji grozi mu rozłąka z jego brytyjską żoną, więzienie i egzekucja. Jego pierwsze podanie zostało odrzucone, ponieważ podczas przesłuchania imigracyjnego nie potrafił podać imienia zdrajcy Jezusa, Judasza.

Według relacji Christian Legal Centre, które wspiera jego sprawę, Reza Karkah, który obecnie mieszka w Bradford, uciekł z Iranu do Wielkiej Brytanii w 2003 roku. Twierdzi, że jeśli zostanie deportowany, irańskie władze ukarzą go za nawrócenie na chrześcijaństwo.

Londyński „The Times” poinformował, że podczas przesłuchania imigracyjnego Karkah miał trudności ze zrozumieniem niektórych ze 150 postawionych mu pytań, nie umiał podać swojego ulubionego fragmentu biblijnego, imienia zdrajcy Jezusa oraz nazwy denominacji, w której został ochrzczony. Ponieważ Irańczyk nie potrafił poprawnie odpowiedzieć na część pytań, sędzia nie był przekonany, że jest on prawdziwym chrześcijaninem, i odrzucił podanie.

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Legal Centre, podkreśla: „Sprawa Rezy Karkah jest poważna. Ten odważny człowiek doznał przemiany przez Ewangelię i nadzieję Pana Jezusa Chrystusa. Na szali leży tu nie tylko życie Rezy, ale też życie jego równie odważnej i przy tym bezbronnej żony oraz ich wspaniałej córki”.

Karkah obawia się, że jeśli zostanie deportowany, jego żona, Leigh Riley, będzie mieć trudności z opieką nad ich czteroletnią córką Rosie. „Boję się, że moja córka pomyśli, że ją porzuciłem” – powiedział.

„Czuję na sobie ciężar, moje życie się zatrzymało” – skarży się Reza. „Denerwuję się, gdy mam wyjść z domu, bo mam świadomość, że mogą mnie zabrać prosto z ulicy. Zawsze, gdy wychodzimy, modlimy się, żeby Jezus okazał nam miłosierdzie. Mam teraz nowe życie i nową nadzieję. Nie mogę znieść myśli, że w jednej chwili mogliby mi to odebrać”.

Leigh, urodzona w Yorkshire, powiedziała: „Gdy byłam w kryzysie i żyłam na ulicy, poznanie Rezy zmieniło moje życie. To pierwsza osoba, która okazała mi życzliwość. Teraz jesteśmy rodziną i jestem matką pięknej, czteroletniej córki. Nawet nie chcę myśleć, co mogliby zrobić mojemu mężowi, gdyby zabrali go z powrotem do Iranu. Słyszy się takie okropne historie”.

W orzeczeniu wydanym w 2018 roku, brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stwierdziło, że w razie deportacji, Reza Karkah nie doświadczy „prawdziwego aktu prześladowania”.

Williams odpowiedziała, że Ministerstwo często nie potrafi właściwie zrozumieć „natury chrześcijańskiej wiary lub skali wyzwań, przed jakimi stoją chrześcijanie w Iranie”. Odejście od islamu jest w Iranie nielegalne i podlega karze śmierci.

Pierwotne podanie Rezy Karkah o azyl zostało odrzucone w 2004 roku. Irańczyk zamieszkał na ulicy, uzależnił się od narkotyków i został drobnym przestępcą. Wtedy poznał Leigh. Rok później, dzięki akcji ewangelizacyjnej prowadzonej przez lokalny kościół, oboje nawrócili się na chrześcijaństwo.

Karkah przyjął chrzest, porzucił narkotyki i jest teraz aktywnym członkiem kościoła. Od pięciu lat nie popełnił żadnego przestępstwa.

„Ludzie w jadłodajni dla biednych rozmawiali ze mną o Jezusie Chrystusie, Biblii i o potrzebie zbawienia” – wspomina Karkah. „Byli życzliwi i współczujący, umożliwili nam dostęp do lekarza, dali nam śpiwory i ubrania. Znalazłem nadzieję i oboje zostaliśmy chrześcijanami. Od tamtej pory, nasze życie zupełnie się zmieniło. Moja żona w niczym nie przypomina tamtej potarganej, zniszczonej i sponiewieranej kobiety, jaką poznałem w 2012 roku”.

W zeszłym roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zdecydowało, że ponownie rozpatrzy podanie o azyl innego chrześcijanina z Iranu. Jego pierwsze podanie zostało odrzucone, ponieważ Ministerstwo stwierdziło, że chrześcijaństwo nie jest religią pokojową.

Motywując odmowę przyznania azylu, Ministerstwo wydało oświadczenie, w którym zaatakowało chrześcijaństwo jako religię pełną przemocy, za co spotkało się z międzynarodową krytyką.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post