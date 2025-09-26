Chrześcijanin w Ugandzie zamordowany dzień po nawróceniu

Uczeń szkoły średniej w Ugandzie dźgnął nożem i zabił swojego brata dzień po tym, jak ten przeszedł na chrześcijaństwo – podają źródła.

Akram Kairoki, uczeń trzeciego roku w Mbale High School w mieście Mbale, 1 września dwukrotnie ugodził nożem swojego brata, Shafikiego Wasike, tuż przed ich dotarciem do szkoły – poinformowali świadkowie. Wasike miał 19 lat.

– Dlaczego mój brat miałby mnie zaatakować? Przecież nic mu nie zrobiłem. Jedyne, co zrobiłem, to zmieniłem wiarę i przyjąłem chrześcijaństwo – powiedział zakrwawiony Wasike przed śmiercią, według relacji kolegi z klasy, Jonathana Kabaale.

Wasike, mieszkaniec wioski Bujoloto w dzielnicy Nkoma w mieście Mbale, przyjął wiarę chrześcijańską po uczestnictwie w ewangelizacyjnym spotkaniu plenerowym 31 sierpnia, które obejmowało debatę chrześcijańsko-islamską – poinformował pastor David Wabomba z Bible Evangelism Ministries.

W trakcie wydarzenia pastor Wabomba debatował z muzułmaninem przedstawiającym się jako szejk Abudallah. Według pastora, Kairoki dowiedział się o konwersji brata od muzułmańskiego sąsiada, który był obecny na spotkaniu.

– Spędziłem z Wasike kilka godzin, tłumacząc mu, czym jest zbawienie, i zapraszając go na nabożeństwo w najbliższą niedzielę – powiedział pastor Wabomba redakcji Morning Star News. – Wasike był bardzo szczęśliwy, zanim się rozstaliśmy. Po trzech godzinach zadzwonił do mnie i powiedział, że jego brat wysyła mu groźby, nazywając go hańbą dla rodziny i wspólnoty muzułmańskiej, przez co jego życie jest zagrożone.

Gdy Wasike wrócił tego wieczoru do domu, brat miał mu powiedzieć, że w ich domu nie akceptuje się dwóch różnych religii i że musi natychmiast wyrzec się chrześcijaństwa – relacjonował pastor.

Następnego dnia rano, 1 września, gdy bracia szli razem do szkoły, Kairoki wyciągnął z torby nóż i ugodził Wasike w klatkę piersiową, a następnie w okolice żeber z lewej strony – podał pastor. Krzyki rannego przyciągnęły trzech uczniów, którzy usłyszeli jego wołanie o pomoc – powiedział Kabaale.

Ronald Mukhwana, John Michael Musamali i Jonathan Kabaale natychmiast wezwali motocyklową pomoc transportową, która zawiozła go do szpitala.

Wasike zmarł w wyniku odniesionych ran w szpitalu regionalnym Mbale Regional Referral Hospital.

Kairoki zbiegł z miejsca zdarzenia, ale policja z miasta Mbale rozpoczęła intensywne poszukiwania i ujęła go po kilku dniach. Został oskarżony o morderstwo – poinformował pastor.

– Nasz zespół tropił go w różnych częściach Busogi i Bugandy, ale ostatecznie zatrzymaliśmy go w miejscowości Nakwigalo Cell, Busolwe Town Council, w dystrykcie Butaleja – powiedział rzecznik policji regionu Elgon we wschodniej Ugandzie, Rogers Taitika. – Przebywa obecnie w areszcie na posterunku policji w Mbale i wkrótce stanie przed sądem.

Taitika podziękował społeczności lokalnej za informacje, które doprowadziły do zatrzymania podejrzanego.

– Przypominamy, że każda osoba powyżej 15. roku życia może zostać postawiona przed sądem w związku z zarzutami karnymi – zaznaczył.

Wasike został pochowany 8 września w rodzinnym domu w Kabwagasi Town Council. Nabożeństwo pogrzebowe odprawił pastor Wabomba. Jak poinformował, członkowie rodziny i klanu odmówili dotknięcia ciała, twierdząc, że Wasike stał się niewiernym.

Zabójstwo to kolejny przypadek prześladowań chrześcijan w Ugandzie, które dokumentuje serwis Morning Star News.

Konstytucja Ugandy oraz inne przepisy gwarantują wolność religijną, w tym prawo do głoszenia swojej wiary i konwersji. Muzułmanie stanowią nie więcej niż 12 procent populacji Ugandy, przy większym zagęszczeniu w regionach wschodnich kraju.

Źródło: Morning Star News