Chrześcijanin ukrywający się w Pakistanie uniewinniony od zarzutu bluźnierstwa

Sąd w Pakistanie uniewinnił we wrześniu chrześcijanina oskarżonego o bluźnierstwo, lecz jego zwolennicy ujawnili to dopiero w tym miesiącu ze względów bezpieczeństwa – poinformowała jego adwokat.

Sędzia magistratu w Sargodhi, Syed Faizan-e-Rasool, 27 września uniewinnił 47-letniego Haroona Shahzada z fałszywego zarzutu bluźnierstwa postawionego przez Muhammada Imrana Ladhara 30 czerwca 2023 roku, po tym jak muzułmański skarżący wycofał swoje oskarżenie, przekazała chrześcijańska prawniczka Aneeqa Maria.

Ladhar wysunął oskarżenie po tym, jak Shahzad zamieścił na Facebooku wersety biblijne. Shahzad, który 6 listopada 2023 roku został zwolniony za kaucją i od tego czasu się ukrywa, nie ogłaszał wcześniej wyroku uniewinniającego ze względów bezpieczeństwa, dodała Maria.

„Choć skarżący, będący jednocześnie kluczowym świadkiem oskarżenia, oczyścił Shahzada z zarzutu, prokurator publiczny upierał się, że pozostały materiał dowodowy wystarcza do skazania oskarżonego” – powiedziała Christian Daily International-Morning Star News. „Jednak sędzia zauważył, że krzyżowy ogień pytań prokuratora wobec głównego świadka także nie przyniósł prokuraturze korzyści, a sprawa została naruszona w stopniu uniemożliwiającym jej naprawę”.

W uzasadnieniu wyroku stwierdzono także, że Biblia jest bezspornie księgą szanowaną przez muzułmanów, a Koran wzywa muzułmanów, by nie sądzili tych, którzy wierzą w Ewangelię. Następnie sędzia uniewinnił Shahzada z zarzutów postawionych na podstawie artykułów 295-A i 298 pakistańskich przepisów o bluźnierstwie, przekazała adwokat.

Artykuł 295-A dotyczy „celowych i złośliwych działań mających na celu znieważenie uczuć religijnych jakiejkolwiek grupy przez obrazę jej religii lub przekonań religijnych” i jest zagrożony karą do 10 lat więzienia oraz grzywną lub obiema tymi karami łącznie. Artykuł 298 przewiduje do roku więzienia i grzywnę, lub obie te kary, za zranienie uczuć religijnych.

„Ten wyrok obnaża głęboką kruchość samej sprawiedliwości” – powiedziała Maria. „Ujawnia system, w którym wolność, godność i całe życie człowieka mogą zostać wzięte jako zakładnik wadliwego procesu, gdzie samo oskarżenie może wywołać zamęt, wywrócić życie do góry nogami i pozostawić rodziny rozbite”.

Zauważyła, że sąd słusznie zwrócił uwagę na niesprawiedliwość w tej sprawie.

„A jednak jesteśmy zmuszeni pytać: jak wielu innych, bez tak jednoznacznego wycofania oskarżenia, przechodzi przez to samo miażdżące doświadczenie?” – powiedziała Maria. „Jak wiele istnień zostaje naznaczonych przez procedurę, która powinna chronić niewinnych, a nie ich karać?”

Shahzad, wykonujący zlecenia jako malarz, 29 czerwca 2023 roku zamieścił na swoim profilu na Facebooku 1 Kor 10,18–21, fragment mówiący o pokarmach ofiarowanych bożkom, gdy muzułmanie rozpoczynali czterodniowe święto Eid al-Adha, związane z rytualnym ubojem zwierząt i dzieleniem się mięsem. Muzułmański mieszkaniec wioski zrobił zrzut ekranu tego wpisu, rozesłał go do lokalnych grup w mediach społecznościowych i oskarżył Shahzada o porównywanie muzułmanów do pogan oraz brak szacunku wobec abrahamowej tradycji ofiary ze zwierząt.

Choć Shahzad nie dodał do wpisu żadnego komentarza, podżegającego ani innego, sytuacja stała się napięta po piątkowych modlitwach w meczetach, kiedy z ich głośników zaczęto wzywać ludzi do zebrania się na protest. Obawiając się przemocy w miarę, jak w wiosce gromadziły się tłumy, większość chrześcijańskich rodzin uciekła z domów, zostawiając cały dobytek.

Wcześniej Shahzad powiedział Morning Star News, że skarżący, Ladhar, uważany za członka obecnie zdelegalizowanej islamistycznej partii ekstremistycznej Tehreek-e-Labbaik Pakistan i rzekomo powiązany z zakazaną organizacją terrorystyczną Lashkar-e-Jhangvi, wniósł oskarżenie z powodu osobistej urazy.

Według Shahzada on i jego rodzina otrzymali w użytkowanie cenny rządowy grunt i przeznaczyli go pod budowę kościoła, a Ladhar i inni wnieśli przeciwko tej decyzji szereg spraw do sądu, przegrywając wszystkie po czteroletniej batalii prawnej.

Odnosząc się do wpisu w mediach społecznościowych, Shahzad powiedział, że nie miał zamiaru ranić uczuć muzułmanów, udostępniając biblijny werset na swoim profilu.

„Zamieściłem ten fragment tydzień przed Eid al-Adha (Świętem Ofiary), ale nie miałem pojęcia, że zostanie wykorzystany do zaatakowania mnie i mojej rodziny” – powiedział. „Kiedy dowiedziałem się, że Ladhar podburza przeciw mnie mieszkańców wioski, skasowałem wpis i postanowiłem spotkać się ze starszyzną wioski, by wyjaśnić swoje stanowisko”.

Pakistan, w którym ponad 96 procent ludności stanowią muzułmanie, zajął ósme miejsce na liście World Watch List 2025 organizacji Open Doors, obejmującej kraje, w których najtrudniej być chrześcijaninem.

Źródło: Morning Star News