Chrześcijanin rasistą i islamofobem bo sprzeciwił się gloryfikowaniu Hamasu i Hezbollahu

Podczas ostatniego posiedzenia rady miasta Dearborn Heights (Michigan, USA), burmistrz Abdullah Hammoud w ostrych słowach odpowiedział na sprzeciw mieszkańca wobec nadania jednej z ulic imienia Osamy Siblaniego – wydawcy „Arab American News”, znanego z gloryfikowania Hamasu i Hezbollahu. Hammoud nazwał chrześcijanina rasistą, islamofobem i zakończył: „Nie jesteś tu mile widziany. Kiedy się wyprowadzisz, urządzę paradę”.

Komentarz padł w oficjalnym wystąpieniu, został zarejestrowany na wideo – a mimo to media głównego nurtu milczą. Dla porównania, gdyby chrześcijański burmistrz w podobny sposób potraktował działacza LGBT sprzeciwiającego się nadaniu ulicy imienia Jamesa Dobsona, reakcja mediów byłaby natychmiastowa i ostra.

Dr Andrew Bostom komentuje, że z islamskiej perspektywy takie zachowanie burmistrza nie jest niczym niewłaściwym – chrześcijanie w społecznościach muzułmańskich mają się podporządkować lokalnym normom. Przypomina też, że w wielu krajach muzułmańskich chrześcijanie są prześladowani: więzieni, wypędzani, a często mordowani.

W krajach Zachodu muzułmanie nie doświadczają podobnej dyskryminacji – przeciwnie, jak twierdzi Bostom, są często traktowani jako grupa chroniona. To wynik chrześcijańskiego dziedzictwa, które legło u podstaw zachodniego pojęcia wolności – wolności sumienia, słowa i własności.

Islam, w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, nie uznaje tych wartości. Tam, gdzie dominują zasady szariatu, wolność religijna nie istnieje. Bostom ostrzega, że sytuacja w Dearborn może być zapowiedzią przyszłości w innych miastach – jeśli amerykańskie społeczeństwo nie odzyska siły moralnej i duchowej, by stanowczo potępić takie zachowania.

„Chrześcijaństwo dopuszcza wolność” – zauważył Perkins – „podczas gdy islam wymaga posłuszeństwa”.

Zdaniem komentatorów, wspólne ideologiczne korzenie islamizmu i lewicowego marksizmu – obie ideologie odrzucają tradycyjne normy i wolność słowa – mogą tłumaczyć milczenie mediów. Jednak chrześcijanie, jak przypominają autorzy, nie powinni odpowiadać tym samym: nie cenzurą, lecz głoszeniem prawdy i otwartym dialogiem.

Opr. red. m.in. za Washington Stand